GSH Banco de Sangue de Santo André faz apelo por doações antes do feriado

O GSH Banco de Sangue de Santo André está fazendo um apelo à população para que realize doações antes do feriado de 12 de outubro. Devido ao fechamento da unidade durante o feriado, os estoques de sangue, que já estão em déficit, poderão ser ainda mais impactados, colocando em risco o atendimento a pacientes que necessitam de hemocomponentes.

Em períodos de recessos, as doações de sangue diminuem consideravelmente. Este ano, a situação é ainda mais preocupante, pois a unidade já enfrenta uma escassez que pode afetar diretamente a recuperação de pacientes em tratamento.

“É importante lembrar que, mesmo durante feriados, a demanda por sangue não cessa – hospitais e clínicas continuam a precisar de doações para procedimentos essenciais. Cada doação conta e pode fazer a diferença na vida de alguém”, destaca Janaína Ferreira, líder de captação do GSH Banco de Sangue de Santo André.

A instituição convida a comunidade a doar sangue, se possível, até esta sexta-feira. Para aqueles que não conseguirem, as portas estarão abertas novamente na segunda-feira, dia 14 de outubro, oferecendo uma nova oportunidade para ajudar a salvar vidas, na Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel). O atendimento é de segunda a sábado (exceto neste feriado), das 7h às 12h, com estacionamento no local.

“Contamos com a solidariedade da população para garantir que nossos estoques estejam seguros, especialmente em um período em que a necessidade é tão urgente”, conclui Janaína.

Requisitos básicos para doação de sangue:

Apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH etc.) em bom estado de conservação;

Ter idade entre 16 e 69 anos desde que a primeira doação seja realizada até os 60 anos (menores de idade precisam de autorização e presença do responsável legal no momento da doação);

Estar em boas condições de saúde;

Pesar a partir de 50 kg;

Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Após o almoço ou ingestão de alimentos gordurosos, aguardar 3 horas.

Não é necessário estar em jejum, evitar alimentos gordurosos

Se fez tatuagem e/ou piercing, aguardar 12 meses. Exceto para região genital e boca (12 meses após a retirada);

Se passou por endoscopia ou procedimento endoscópico, aguardar 6 meses;

Não ter tido Doença de Chagas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST);

Em caso de diabetes, deverá estar controlada e não fazer uso de insulina

Candidatos que apresentaram sintomas de gripe e/ou resfriado devem aguardar 7 dias após cessarem os sintomas e o uso das medicações;

Aguardar 48h para doar caso tenha tomado a vacina da gripe, desde que não esteja com nenhum sintoma.

Consulte a equipe do banco de sangue em casos de hipertensão, uso de medicamentos e cirurgias.

Serviço:

GSH Banco de Sangue de Santo André

Endereço: Av. Dom Pedro II, 877, Jardim (Próximo ao Parque Celso Daniel) – possui estacionamento no local.

Telefones: (11) 4434-8200 | (11) 96910-2488

Atendimento: de segunda a sábado (exceto neste feriado), das 7h às 12h