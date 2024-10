Deputados autorizam SP a contratar parceria para construir túnel Santos-Guarujá

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou nesta terça-feira (8) projeto que autoriza o Tarcísio de Freitas (Republicanos) a contratar uma PPP (parceria público-privada) para a construção de um túnel imerso que ligará Santos a Guarujá, na Baixada Santista.

A obra é estimada em cerca de R$ 6 bilhões, dividido entre estado e União, além de participação da iniciativa privada.

O projeto faz parte do PPI-SP (Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo) e do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal.

Do investimento total, 86% serão provenientes de aporte público dividido igualmente entre os governo federal e estadual.

Segundo o governo estadual, atualmente o projeto está na fase de audiências públicas para publicação de edital. Em março, o governador disse que o pregão estava previsto para ainda este ano para início de obras em 2025.

De acordo com a gestão, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando barcos de pequeno porte (catraias) e as balsas, além de 7.700 ciclistas e 7.600 pedestres.

O projeto prevê a construção de um túnel de 870 metros de extensão instalado embaixo do mar. Com profundidade de 21 metros, ele será o primeiro do tipo América Latina feito neste modelo. Hoje, a travessia é feita por balsas ou por cerca de 40 km de rodovia.

A estrutura será composta por seis módulos de concreto pré-moldados que serão construídos em uma doca seca. Em seguida, os módulos serão “mergulhados” na água para o teste de vedação e impermeabilidade. Depois de prontas, as partes serão transportadas por flutuação até o local onde o túnel será instalado no fundo do leito oceânico.

O trecho vai ligar as regiões de Outeirinhos e Macuco, em Santos, ao bairro Vicente de Carvalho, em Guarujá.

“A partir da implementação do projeto, a travessia entre os Santos e Guarujá poderá ser feita em menos de cinco minutos e não estará suscetível a neblinas, ressacas ou mesmo aos impactos decorrentes de navios que atracam no Porto de Santo”, diz o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

A PPP será de 30 anos. A futura empresa será responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura. Será cobrada tarifa de acesso ao túnel.