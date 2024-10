Furacão Milton causa tornados na Flórida, e 12 milhões estão sob alerta

Os ventos do furacão Milton causaram “vários” tornados no sul da Flórida na manhã desta quarta-feira (9), segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS, na sigla em inglês).

Alerta de tornado abrange área com mais de 12 milhões de pessoas. Por volta das 10h15 (horário local, 11h15 em Brasília), o NWS confirmou ter registrado um tornado “grande e extremamente perigoso” nas proximidades da reserva indígena Big Cypress, “movendo-se para o norte a 40 km/h”. A região é pouco povoada, mas o tornado chegou a cruzar um trecho da rodovia interestadual I-75, completa o alerta.

População nas áreas de risco devem procurar abrigo imediatamente. “Este é um cenário muito favorável para tornados rápidos e perigosos”, reforçou o NWS em publicação no X (antigo Twitter).

Aviso do Serviço de Meteorologia é válido até as 21h (22h em Brasília). A área assinalada pelo NWS inclui cidades como Tampa, Miami, Cape Coral e Key West. Na segunda-feira (7), a prefeita de Tampa pediu à população que deixe suas casas e se prepare para a chegada do furacão Milton. “Se você escolher ficar em uma dessas áreas de evacuação, você vai morrer”, disse Jane Castor.

“Lembrete: já tivemos vários tornados confirmados no sul da Flórida nesta manhã. Três alertas estão em vigor neste momento. Como seguimos a nordeste do furacão Milton hoje, a formação de novos tornados continua sendo uma possibilidade. Fiquem atentos!”, diz trecho de alerta do NWS Miami.

FURACÃO MILTON

Milton foi rebaixado à categoria 4, mas segue ‘extremamente perigoso’. Um furacão mais fraco, porém, não é necessariamente menos destrutivo: nas últimas 24 horas, o alcance dos ventos do Milton se expandiu de 128 km para 225 km de seu centro, o que significa que os impactos desastrosos serão sentidos em uma área muito maior, possivelmente cobrindo toda a largura da península da Flórida.

É o 2º grande furacão no Golfo do México em duas semanas. Segundo o NHC (Centro Nacional de Furacões, na sigla em inglês), é provável que o fenômeno “continue como um grande e poderoso furacão ao atingir a costa da Flórida”. “Quem tiver condições deve pegar a estrada hoje”, apelaram as autoridades na segunda (7) em entrevista coletiva dirigida especificamente à região de Tampa.

Região ainda se recupera do furacão Helene. Com chuvas torrenciais e inundações, Helene deixou 200 mortos e um rastro de destruição, tornando-se o desastre natural mais mortal a atingir os EUA desde o furacão Katrina, em 2005. Em Treasure Island, na Flórida, as ruas seguem repletas de lixo e escombros, e os moradores amontoaram nas portas de suas casas tudo o que perderam.