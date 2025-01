TOP 10 notícias de hoje – 08/01/2025

Dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro

STF condena 371 envolvidos em ataques e 122 estão foragidos. Lula homenageia a democracia com cerimônia e restauração de obras após atos golpistas.

Jovem ferida por disparos de policiais apresenta piora em estado de saúde

Reconstituição do caso é realizada pela PF e PRF

Casa usada em gravações do filme “Ainda Estou Aqui” se torna atração turística

Localizada no Rio de Janeiro, a residência está à venda a partir de R$ 13,9 milhões

Após saída temporária, mais de 180 detentos não retornam aos presídios da Baixada Santista

O prazo para o retorno desses presos se encerrou na última sexta-feira (3)

Lula: “Democracia venceu e ainda estamos aqui”

Presidente discursou em ato contra o golpismo no Palácio do Planalto

Tempestade causa danos em São Paulo

Moradores relataram quedas de árvores, destelhamento de imóveis e casos de desalojamento

Corpo de Bombeiros salva mil vítimas de afogamento nas praias do litoral de SP

Guarda-vidas também ajudaram a localizar mais de 100 crianças que se perderam de familiares durante a temporada de férias

Lula apresenta peças restauradas após ataques golpistas no 8 de janeiro

Obras históricas danificadas em 2023, como o relógio de Dom João VI, retornam ao Planalto

Surto de gastroenterocolite aguda preocupa Baixada Santista

Origem das infecções ainda é investigada

Santo André é a 13ª maior cidade em arrecadação tributária de SP

Um levantamento do IBPT coloca a cidade em destaque na arrecadação de tributos, ocupando o 13º lugar no ranking estadual e o 35º no nacional