Tempestade causa danos em São Paulo

Na terça-feira (7), uma intensa tempestade atingiu a Grande São Paulo, resultando na interrupção do fornecimento de energia para aproximadamente 650 mil clientes. De acordo com a concessionária Enel, na manhã da quarta-feira (8), ainda havia 59 mil residências sem eletricidade.

A forte chuva e os ventos que chegaram a atingir 80 km/h provocaram diversos danos em várias regiões da capital e municípios. Moradores relataram quedas de árvores, destelhamento de imóveis, apagão em semáforos e problemas significativos no trânsito, além de casos de desalojamento.

Conforme informações da Enel, o vendaval danificou duas linhas de transmissão ao lançar telhas sobre elas, resultando em ocorrências severas, como a queda de galhos, árvores e postes. A destruição afetou trechos inteiros da rede elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado 163 vezes devido a quedas de árvores em toda a Grande São Paulo. Na capital paulista, a Zona Leste foi uma das áreas mais impactadas pelo temporal. A Defesa Civil reportou ventos que chegaram a 70 km/h no Parque São Lucas, levando telhados a serem arremessados a consideráveis distâncias.

Em um incidente isolado, uma árvore de grande porte caiu sobre um veículo ocupado por duas pessoas. A Polícia Militar foi chamada ao local e conseguiu retirar os ocupantes ilesos.

Além dos estragos na Zona Leste, o bairro Ipiranga, na Zona Sul, também registrou danos significativos. Apesar dos transtornos causados pela chuva forte, não houve relatos de feridos nas áreas afetadas.

No município de São Caetano do Sul, chuvas fortes trouxeram até granizo, causando 50 quedas de árvores. Uma das árvores atingiu uma residência na interseção da Avenida Roberto Simonsen com a Rua Castro Alves, deixando 12 pessoas desalojadas que precisaram buscar abrigo com familiares.

A interrupção do fornecimento de energia afetou consideravelmente os bairros de Oswaldo Cruz, Barcelona, Cerâmica, Santo Antônio e Jardim São Caetano.

Na Avenida Goiás, no centro de São Caetano do Sul, parte da cobertura de um estacionamento do Supermercado Sonda desabou sobre dez veículos. Felizmente, não foram registrados feridos nesse incidente.

Em Ferraz de Vasconcelos, um imóvel desabou no Jardim Ione. O local foi inspecionado e permanece interditado por motivos de segurança.