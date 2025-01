Previsão do tempo: Em SP, chuvas e temperaturas elevadas marcam o cenário desta quarta (8)

Com a presença de altas temperaturas e umidade elevada, nuvens carregadas estão se formando novamente sobre o estado de São Paulo. O litoral paulista permanece sob alerta devido à possibilidade de chuvas intensas.

Bairros da cidade de São Paulo e municípios enfrentaram problemas com quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica, resultado dos temporais que ocorreram na tarde desta terça-feira, 7 de janeiro.

Para a quarta-feira (8), a previsão indica continuidade do risco de fortes chuvas, acompanhadas de raios e até possibilidade de granizo, afetando principalmente a Grande São Paulo e diversas áreas do interior do estado.

Apesar do alerta para chuvas severas, a expectativa é que haja períodos de sol ao longo do dia na Grande São Paulo e no interior. As temperaturas devem permanecer elevadas, superando os 30°C em várias regiões. Na capital, a máxima prevista é de cerca de 30°C.

A exceção é a região oeste do estado, incluindo Presidente Prudente, onde as condições climáticas mais secas não favorecem o desenvolvimento de nuvens densas.

Nos últimos dias, o litoral paulista já registrou um acúmulo significativo de chuvas. Entre os dias 4 e 7 de janeiro, a cidade de Peruíbe teve quase 190 mm acumulados. Ubatuba também viu suas praias receberem entre 80 e 125 mm durante o mesmo período, enquanto Barra do Una, em São Sebastião, acumulou aproximadamente 80 mm. Na terça-feira, novas chuvas fortes atingiram Ubatuba.

Esse volume excessivo de precipitação não apenas compromete a qualidade da água do mar, mas também aumenta o risco de deslizamentos nas encostas da Serra do Mar devido ao acúmulo nas áreas mais vulneráveis.

Nesta quarta-feira, 8 de janeiro, o litoral paulista continua em estado de alerta para chuvas intensas e volumosas. A previsão é que ocorram precipitações em diversos momentos ao longo do dia, com possibilidade de episódios intensos.

As condições para chuvas intermitentes devem persistir até o final da semana, intercaladas por períodos ensolarados. No entanto, as praias continuarão apresentando uma considerável cobertura de nuvens.