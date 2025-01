Temporal causa interrupções de energia em São Paulo e ABC

Na tarde de hoje (07/01), fortes chuvas acompanhadas de ventos e queda de granizo resultaram em ocorrências que impactaram linhas de transmissão. As interrupções de energia afetaram principalmente as Zonas Leste e Sul da capital paulista, além de áreas do ABC. No momento, cerca de 150 mil unidades estão com fornecimento interrompido.

Problemas técnicos no site da Enel

A Enel Distribuição São Paulo informou que sua página de monitoramento do panorama energético apresenta inconsistências técnicas. Os dados divulgados no site não refletem a situação real de unidades sem energia. A empresa está trabalhando para corrigir a falha o mais rápido possível.

Dicas para solicitar restabelecimento de energia

Os consumidores podem acionar a Enel pelos seguintes canais:

WhatsApp : Envie mensagem para (21) 99601-9608.

: Envie mensagem para (21) 99601-9608. SMS : Envie “LUZ” seguido do CPF ou número de instalação para 27373.

: Envie “LUZ” seguido do CPF ou número de instalação para 27373. Aplicativo Enel : Disponível para Android e iOS.

: Disponível para Android e iOS. Telefone: Ligue gratuitamente para 0800 72 72 120.

Esses canais garantem um atendimento ágil, especialmente em dias de tempestades. A Enel reforça seu compromisso em restaurar o fornecimento com celeridade.