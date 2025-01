Lula: “Democracia venceu e ainda estamos aqui”

Nesta quarta-feira (8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proferiu um discurso significativo no Palácio do Planalto, celebrando o segundo aniversário da tentativa de golpe de Estado ocorrida em 2023. Em suas palavras, Lula enfatizou a resiliência da democracia brasileira e a importância de permanecer vigilante contra ameaças ao regime democrático.

O presidente começou sua fala com uma referência impactante ao filme “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles. A obra retrata a vida de Eunice Paiva durante a ditadura militar, ressaltando a luta contra a repressão, após a trágica perda de seu marido, Rubens Paiva. A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, incluindo ministros, parlamentares e representantes das Forças Armadas, que foram reconhecidos por sua contribuição à manutenção da ordem democrática.

“Estamos aqui para afirmar que, se estamos presentes hoje, é porque a democracia triunfou. Caso contrário, muitos de nós poderíamos estar enfrentando prisões ou exílio, como ocorreu em períodos sombrios de nossa história”, declarou Lula, sublinhando a importância da resistência coletiva.

No início do evento, o presidente também recebeu de volta 21 obras de arte que haviam sido vandalizadas durante os eventos de 8 de janeiro de 2023. Entre os itens recuperados estavam um relógio suíço do século XVIII pertencente a Dom João VI e a famosa pintura “As Mulatas” do artista Di Cavalcanti.

Após as solenidades no Palácio do Planalto, Lula e as autoridades se dirigiram à Praça dos Três Poderes para participar do ato denominado “Abraço da Democracia“, que reuniu cidadãos e representantes de movimentos sociais em um gesto simbólico de apoio ao regime democrático.

No decorrer de seu discurso, o presidente destacou que a democracia é uma construção contínua que deve abranger todos os brasileiros. “Democracia para poucos não é democracia verdadeira. Precisamos garantir que todos tenham acesso à alimentação adequada, saúde, educação e cultura”, afirmou.

Lula também enfatizou a necessidade urgente de promover justiça social, defendendo os direitos das minorias e reiterando seu compromisso com a igualdade perante a lei: “A verdadeira democracia só será alcançada quando cada cidadão tiver seus direitos respeitados e protegidos, independentemente da cor da pele ou origem social”.

Por fim, o presidente abordou as investigações relacionadas à tentativa de golpe e aos planos que visavam sua morte, assim como a do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes do STF. Ele reiterou sua exigência por justiça: “Os responsáveis pelos eventos de 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Ninguém será preso sem provas adequadas”.