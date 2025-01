Lula apresenta peças restauradas após ataques golpistas no 8 de janeiro

Na última quarta-feira, dia 8 de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto para marcar a reintegração de obras que foram danificadas durante os ataques golpistas ocorridos em 2023. Este evento ocorre exatamente dois anos após os incidentes que afetaram as sedes dos Três Poderes.

Restauração do relógio de Dom João VI

No início da cerimônia, foram apresentadas duas peças significativas: um relógio histórico, que foi trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, e uma ânfora decorativa. O relógio, de origem francesa e pertencente ao relojoeiro Luís XV, passou por um processo de restauração na Suíça, sem custo para o erário público brasileiro. Este artefato é considerado extremamente raro, com apenas um exemplar semelhante exposto no Palácio de Versalhes, na França.

A peça restaurada agora ocupa um espaço destacado na Sala de Audiências do andar onde se encontra o gabinete presidencial, sendo a cerimônia restrita apenas a repórteres fotográficos e cinegrafistas.

Homenagens e programação especial

Este evento representa o primeiro de uma série de três momentos programados pelo Palácio do Planalto para homenagear a data. A próxima etapa incluirá a apresentação da obra “As Mulatas”, do artista Di Cavalcanti, que foi severamente danificada com sete rasgos durante os tumultos e cujo valor estimado gira em torno de R$ 8 milhões.

Segundo informações do governo federal, um total de 21 obras foram restauradas por especialistas em um laboratório temporário estabelecido no Palácio da Alvorada, dedicado ao trabalho de conservação dessas peças valiosas.

O terceiro momento da programação será uma cerimônia formal no salão nobre do palácio, que contará com a presença de autoridades e será aberta à imprensa. Está prevista a participação do presidente Lula, ministros e da primeira-dama Rosângela da Silva, popularmente conhecida como Janja.

Este evento ocorre em meio a mudanças na Secretaria de Comunicação (Secom), onde na terça-feira anterior o ministro Paulo Pimenta anunciou sua substituição pelo marqueteiro Sidônio Palmeira. A transição na pasta já está em andamento e contou com a colaboração do novo titular e da primeira-dama nos preparativos dos atos.

Por fim, Lula também participará de um ato simbólico promovido por partidos de esquerda e movimentos sociais na Praça dos Três Poderes. Este evento inclui um gesto coletivo com autoridades descendo a rampa do palácio em uma demonstração de solidariedade ao local afetado pelos eventos anteriores.