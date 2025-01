Santo André é a 13ª maior cidade em arrecadação tributária de SP

De acordo com levantamento realizado pelo IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Santo André ocupa a 13ª posição entre as cidades que mais arrecadam tributos no Brasil, destacando-se no ranking nacional. A cidade do Grande ABC se mostra uma força econômica na região Sudeste, sendo também a 35ª maior cidade do país em termos de arrecadação, conforme os dados de 2023 da Receita Federal e do Conselho Nacional de Política Fazendária.

Poder econômico e desafios sociais

O estudo, que classifica os municípios de acordo com sua capacidade de arrecadar impostos, revela que as 56 cidades do Sudeste e as 24 cidades do Sul juntas são responsáveis por 80% da arrecadação tributária do Brasil. Santo André, com sua economia pujante, se destaca no estado de São Paulo, refletindo uma base tributária sólida e forte, que contribui diretamente para o crescimento da região do Grande ABC.

Apesar da grandeza econômica da cidade, os desafios sociais ainda são um tema presente, já que o Brasil enfrenta uma desigualdade social significativa. No entanto, a cidade de Santo André celebra seu papel importante na arrecadação e desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, um dos maiores polos econômicos do país.

Santo André e a realidade da arrecadação no Brasil

O estudo do IBPT revela uma realidade contrastante em relação à concentração de tributos no Brasil. Apesar de representar 36,23% da população, as 100 cidades que mais arrecadam concentram 76,58% da arrecadação tributária, somando a impressionante cifra de R$ 2,779 trilhões. Essas cidades, incluindo Santo André, desempenham um papel essencial no financiamento de políticas públicas e investimentos em infraestrutura, saúde e educação, impactando diretamente o cotidiano da população.

Em termos de ranking, a cidade se destaca entre os municípios que mais contribuem para os cofres públicos, sendo uma das protagonistas no que diz respeito à arrecadação tributária no estado de São Paulo, ao lado de grandes centros urbanos como São Paulo, Campinas e Guarulhos.

Economia do Grande ABC em ascensão

A região do Grande ABC, da qual Santo André é parte essencial, tem se mostrado um polo econômico crescente, com a presença de grandes indústrias, comércio e serviços. O fortalecimento da arrecadação tributária no município reflete o desempenho da região em diversas áreas, desde o setor industrial até a prestação de serviços e o comércio local, que continuam a se expandir mesmo diante dos desafios da economia nacional.

No entanto, é importante destacar que o crescimento econômico não elimina os desafios enfrentados pela cidade e pela região no combate às desigualdades sociais. O fortalecimento da arrecadação tributária, que se traduz em mais recursos para os municípios, deve também ser acompanhado de investimentos estratégicos em áreas essenciais, como educação, saúde e infraestrutura social.

Santo André no contexto da arrecadação tributária no Brasil

Em comparação com outras grandes cidades brasileiras, Santo André se destaca não apenas pelo tamanho da sua arrecadação, mas também pela sua importância no contexto econômico regional. Enquanto as 100 maiores cidades continuam a concentrar a maior parte dos tributos, é essencial que as políticas públicas promovam a equidade no uso desses recursos, garantindo que o crescimento econômico beneficie todos os cidadãos.

Ao lado de cidades como São Bernardo do Campo, Diadema e São Caetano do Sul, Santo André tem se mostrado uma das grandes líderes do Grande ABC em termos de arrecadação tributária, e o fortalecimento dessa economia será crucial para garantir uma infraestrutura ainda mais robusta e capaz de atender à população crescente da região.

Embora a desigualdade social seja um desafio para o Brasil, Santo André prova que, com uma economia bem estruturada e uma base tributária forte, é possível alcançar resultados expressivos. O município ocupa uma posição de destaque no ranking das cidades mais arrecadadoras do Brasil, refletindo sua importância econômica para o estado de São Paulo e para o Brasil como um todo. Agora, é fundamental que essa arrecadação seja usada de maneira estratégica para garantir uma cidade mais justa e igualitária para todos os seus habitantes.