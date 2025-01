Casa usada em gravações do filme “Ainda Estou Aqui” se torna atração turística

Após a consagração da atriz Fernanda Torres no Globo de Ouro, na madrugada de segunda-feira (6), a residência utilizada nas filmagens do longa “Ainda Estou Aqui” tornou-se um ponto de interesse para fãs e curiosos. Situada na interseção da Avenida João Luiz Alves com a Rua Roquete Pinto, no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, a casa rapidamente ganhou notoriedade e passou a atrair visitantes em busca de fotos e recordações.

A paulista Nicole Alves, que está no Rio a turismo com sua família, expressou seu entusiasmo ao visitar o local. A analista de planejamento comercial comentou sobre a importância do prêmio recebido por Fernanda: “É gratificante ver nosso país e nossa arte recebendo tanta visibilidade mundialmente”, relatou à Agência Brasil enquanto observava a residência.

Nicole ainda destacou o impacto emocional que a visita proporcionou: “Estar aqui me faz sentir conectada ao filme. Não assisti ainda, mas imagino que, quando o fizer, conseguirei visualizar melhor por já ter estado aqui”.

A musicista Lívia Savini, de 22 anos, compartilhou suas reflexões sobre a casa que abrigou sua família entre setembro de 2019 e dezembro de 2022. Para ela, ver o local se tornar um destino turístico é algo inusitado e divertido. “É incrível como as pessoas se identificam com esta casa e com os vídeos que postamos. É especial perceber que tantos se apaixonaram por esse espaço e pelo filme, que é relevante e merece reconhecimento”, declarou, mencionando também a campanha para que o filme seja indicado ao Oscar.

O filme gerou uma onda de memórias para Lívia. Ao assistir à produção, ela sentiu uma profunda conexão com suas vivências na casa: “A história retrata momentos que vivemos lá. O impacto foi multiplicado pela relevância política do filme para o Brasil”. Ela acrescentou que a casa representa muitos momentos felizes: “É um lugar acolhedor onde criei lembranças maravilhosas”.

No período da pandemia, a convivência na residência se intensificou. Com o lockdown, a família passou a conviver em tempo integral. “Era o espaço ideal durante a pandemia devido ao seu tamanho”, comentou Lívia, lembrando também da tristeza pela perda do avô em decorrência da Covid-19.

A jovem musicista fez suas primeiras composições naquele lar e agora está prestes a lançar um trabalho autoral intitulado “Ruínas”, que explora temas sobre amor e memória. Ela enfatizou como sua experiência na casa se entrelaça com sua carreira artística: “Sinto que tudo está conectado – cinema, música e história”.

Lívia também relembrou momentos marcantes da vida familiar naquele espaço. Foi lá que nasceu sua irmã Cecília, agora prestes a completar cinco anos. Um vídeo que capturou essas memórias se tornou viral nas redes sociais: “As pessoas comentavam sobre a casa e queriam saber mais sobre nossas experiências lá”.

Quando soube que sua antiga residência seria usada em uma produção cinematográfica, Lívia já havia se mudado para Ipanema. Embora não tenha presenciado as filmagens, notou alterações significativas na casa antes do início das gravações.

Atualmente, a propriedade está à venda por R$ 13,9 milhões. O corretor Marcelo Dias informou que duas propostas estão sendo analisadas: “O imóvel foi totalmente modernizado e adaptado para remeter à década de 1970. Internamente e externamente continua deslumbrante”, detalhou enquanto apresentava as melhorias realizadas na casa após o término das filmagens.

Marcelo considerou fascinante acompanhar o processo de transformação da residência em um ponto turístico: “Agora é como se fosse a casa mais visitada do Brasil; as pessoas buscam conhecer lugares icônicos como fazem em Hollywood”.