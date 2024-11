TOP 10 notícias de hoje – 06/11/2024

Enel consegue suspensão de R$ 349 milhões em multas na Justiça

Empresa diz que pagou parte das penalidades aplicadas pela agência reguladora

Entenda como a vitória de Trump deve afetar o Brasil

Republicano quer impor mais tarifas sobre a China e até aliados, prejudicando comércio exterior do Brasil; baixar juros também pode ficar mais difícil

Falso policial é preso em São Bernardo do Campo

O suspeito confessou usar sua falsa identidade para extorquir comerciantes locais

Reprodução de saguis-da-serra-escuro é celebrada em SP

Espécie está ameaçada de extinção

Gabriel Bortoleto é confirmado na Sauber para 2025, trazendo de volta o Brasil à Fórmula 1

Esta parceria promete trazer novas dinâmicas à equipe e renovadas esperanças aos fãs brasileiros

PMs são afastados após bater viatura durante suposto racha em SP; veja o vídeo

Agente nega acusação e diz que foi uma brincadeira; processo pode levar a exoneração

Confronto policial no litoral de SP termina com morte de uma criança de 4 anos

De acordo com informações da polícia, a operação fazia parte de um patrulhamento de rotina quando agentes se depararam com um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas

Estudantes já podem conferir locais de prova do Enade

Edição de 2024 avaliará apenas cursos de licenciatura

Criminosos inovam e usam carros e brinquedos para esconder armas e drogas

Essas táticas são detalhadas na série “Rotas”, apresentada pelo telejornal RJ2

Polícia investiga morte de garoto de 7 anos em Itaquaquecetuba por envenenamento

Testemunhos colhidos indicam que, dias antes do falecimento, Enzo teria relatado ter ingerido um refrigerante dado pelo pai contendo um comprimido escuro