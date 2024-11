Falso policial é preso em São Bernardo do Campo

Na noite da última terça-feira (5), em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, um homem de 29 anos foi detido sob acusação de se fazer passar por policial civil. A prisão ocorreu na Rua Domiciano Rossi, onde policiais militares da Força Tática, alertados sobre a presença do suspeito em um veículo branco com registro de roubo, realizaram a abordagem.

Durante a operação, os agentes localizaram com o indivíduo um distintivo falso e cinco munições de fuzil. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o automóvel em que ele estava também constava como produto de roubo.

Em depoimento aos policiais, o sargento Aramis, pertencente ao 6º Batalhão da Força Tática, relatou que o suspeito confessou usar sua falsa identidade para extorquir comerciantes locais. “Após a abordagem, ele revelou que se passava por policial para obter vantagens financeiras, extorquindo comerciantes na área de São Bernardo”, explicou o sargento em declaração divulgada pelo canal Viva ABC no Instagram.

O incidente foi formalizado no 1º Distrito Policial de São Bernardo do Campo sob as acusações de receptação, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e apreensão do veículo roubado.