Reprodução de saguis-da-serra-escuro é celebrada em SP

O nascimento recente de dois filhotes de sagui-da-serra-escuro (Callithrix aurita) no Zoológico de São Paulo é motivo de celebração, especialmente porque essa espécie se encontra ameaçada de extinção. Os pequenos primatas são descendentes do casal Rolo e Scarlet, que chegaram ao zoológico no ano anterior, e representam um marco importante na conservação da fauna brasileira.

Desde sua chegada, Rolo e Scarlet passaram a fazer parte da área de visitação do zoológico, onde suas atividades são cuidadosamente monitoradas pela equipe técnica. A rotina desses primatas segue diretrizes estabelecidas pelo programa de conservação ligado ao Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da preguiça-de-coleira, sob coordenação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Luan Moraes, biólogo responsável pelo setor de mamíferos, ressaltou que a intervenção humana nos cuidados é mínima, permitindo que Scarlet desempenhe seu papel materno naturalmente. O pai, por sua vez, assume a tarefa de carregar os filhotes enquanto a mãe cuida deles durante a amamentação. “É a primeira vez que mantemos essa espécie aqui, e o nascimento destes filhotes consolida nosso compromisso com a preservação. Manter uma população de segurança pode ser crucial para futuras reintroduções na natureza”, afirmou Moraes.

Conhecidos popularmente como sagui-caveirinha, esses primatas habitam pequenas áreas remanescentes da Mata Atlântica em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles desempenham funções ecológicas essenciais, como a dispersão de sementes e o controle populacional de insetos, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas. Contudo, fatores como urbanização crescente, incêndios florestais e desmatamento ameaçam sua sobrevivência. Atualmente, estão classificados como “Em Perigo” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

O sucesso na reprodução dos saguis-da-serra-escuro soma-se às conquistas anteriores do zoológico na criação de micos-leões, evidenciando a eficácia das estratégias adotadas pelos especialistas em conservação. Conforme explica Moraes, a criação de populações ex-situ — ou seja, fora do habitat natural — é vital para assegurar uma reserva genética que possa ser utilizada em projetos de reintrodução caso necessário.

Fernanda Vaz Guida, bióloga chefe do setor de aves, acrescenta que o zoológico também trabalha com outras espécies ameaçadas, como a Arara-azul-de-lear. Essa espécie já esteve em alto risco de extinção e foi recuperada graças a esforços conjuntos com grupos especializados em campo. “Nossa missão é garantir uma população segura para responder rapidamente às ameaças emergentes”, explica ela.

Além disso, o zoológico mantém programas voltados para anfíbios ameaçados, conforme relata Cybele Sabino Lisboa, responsável pelo setor de herpetofauna. Um exemplo notável é o trabalho com as pererecas de Alcatrazes, cuja população inicial foi estabelecida em 2011 e já conta com cem indivíduos. Este esforço colaborativo resultou na melhora do status de ameaça dessa espécie.

Situado em uma área extensa da Mata Atlântica na capital paulista, o Zoológico de São Paulo abriga mais de 2.200 animais representando cerca de 300 espécies distintas. Com funcionamento diário das 9h às 17h e bilheteria até as 16h, os visitantes podem adquirir ingressos diretamente no site oficial ou no local situado na Avenida Miguel Estefno.