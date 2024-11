PMs são afastados após bater viatura durante suposto racha em SP; veja o vídeo

Quatro policiais militares de São Paulo são investigados por suspeita de terem participado de um racha.

Imagens do caso mostram uma viatura perdendo o controle e batendo em dois veículos estacionados e no poste de um semáforo.

Os quatro agentes suspeitos de envolvimento na ação são investigados e podem ser exonerados. O soldado que dirigia a viatura nega a acusação. Os demais dizem que não ouviram nada sobre o racha.

O acidente ocorreu na rua da Independência, no Cambuci, na região central da capital paulista, na madrugada de 13 de julho, às 4h33, mas veio à tona nesta quarta-feira (6).

Toda a ação foi captada pela câmera corporal do policial que dirigia a viatura.

“Vamos apostar um racha?”, diz ele para agentes em outra viatura. Na sequência, sai em alta velocidade.

Pouco segundos depois, ele perde o controle e bate em um Chevrolet Cruze e em um caminhão Iveco/Daily.

O soldado demonstra nervosismo com a situação. “O que que eu fiz, velho?”, diz ao colega de viatura.

Depois, as imagens mostram que ele ligou para seu superior. “Bati a viatura. Bati a viatura, sub. Sofremos um acidente. Sofremos um acidente. Batemos a viatura. Arrebentou o carro. Juro por Deus, sub. Arrebentamos o carro do paisana aí. Juro por Deus, sub. Por favor, vem aqui. Como é que explica?”, diz ele.

Os quatros estão afastados desde o dia do acidente.

Foi aberta uma sindicância militar para apurar o caso. O soldado disse que eles estavam indo atender a uma ocorrência e que falou sobre o racha em tom de brincadeira.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar afirmou que a conduta dos policiais foi apurada por meio de Inquérito Policial Militar, já concluído e remetido à Justiça Militar.

“Como resultado, quatro agentes foram acusados com base no artigo 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e respondem a processos administrativos que podem levar às suas respectivas exonerações”, afirmou a pasta.

O artigo 175 do CTB trata como infração de trânsito utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. É considerada infração gravíssima, com multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo.

Na esfera civil, os militares respondem a um processo indenizatório devido aos prejuízos causados a terceiros e ao patrimônio público.