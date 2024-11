Polícia investiga morte de garoto de 7 anos em Itaquaquecetuba por envenenamento

Um caso trágico de suspeita de envenenamento envolvendo uma criança de apenas sete anos está sob investigação na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Enzo Gabriel de Oliveira dos Santos Nero, originário de Itaquaquecetuba, faleceu no último dia 30 de outubro. As circunstâncias que cercam sua morte levantam questões delicadas e demandam uma análise aprofundada por parte das autoridades competentes.

De acordo com informações obtidas por meio de boletins de ocorrência, o primeiro relato foi feito pelo pai da criança ainda em setembro, quando Enzo desmaiou após apresentar sintomas preocupantes. Naquela ocasião, ele foi levado ao hospital, onde os médicos iniciaram uma série de procedimentos para estabilizá-lo. Contudo, a situação agravou-se em outubro, levando à fatalidade que agora está sob rigorosa investigação.

A Delegacia de Indaiatuba classifica o caso como morte suspeita. Segundo a tia materna do menino, Enzo havia sido internado desacordado no Hospital Augusto de Oliveira Camargo pelo próprio pai. A suspeita inicial é que a criança tenha ingerido “chumbinho”, um tipo de veneno. O desfecho trágico ocorreu por volta das 17h do mesmo dia, quando o hospital informou à família sobre a morte da criança.

A Secretaria do Estado da Segurança Pública (SSP) não divulgou se o pai da vítima está sendo tratado como suspeito ou se já foi interrogado pela polícia. Em comunicado, a SSP enfatizou que os detalhes do caso estão sendo mantidos em sigilo devido à natureza delicada das investigações e ao envolvimento de um menor de idade. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itaquaquecetuba assumiu a condução do inquérito policial, aguardando o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para lançar luz sobre os eventos que culminaram na morte do menino.

Testemunhos colhidos indicam que, dias antes do falecimento, Enzo teria relatado ter ingerido um refrigerante dado pelo pai contendo um comprimido escuro. A situação é agravada por relatos de conselheiras tutelares que visitaram o hospital e informaram sobre uma tentativa de asfixia realizada pela madrasta da criança durante sua internação.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba expressou profundo pesar pela morte do jovem estudante, emitindo uma nota oficial lamentando a perda e oferecendo solidariedade à família enlutada. O Conselho Tutelar também atuou no caso para proteger os direitos da criança conforme estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garantindo seu afastamento provisório para a casa da avó materna enquanto as investigações prosseguem.

O desfecho desse episódio trágico permanece em aberto, aguardando os resultados das perícias técnicas e dos inquéritos policiais para elucidar as circunstâncias que levaram à perda precoce do pequeno Enzo Gabriel.