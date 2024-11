Confronto policial no litoral de SP termina com morte de uma criança de 4 anos

Um trágico incidente ocorreu no Morro São Bento, em Santos, litoral paulista, resultando na morte de Ryan da Silva Andrade Santos, uma criança de apenas quatro anos. A fatalidade aconteceu durante um confronto entre a Polícia Militar e suspeitos, na noite da última terça-feira (5).

De acordo com informações da polícia, a operação fazia parte de um patrulhamento de rotina quando agentes se depararam com um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O enfrentamento teve início após os suspeitos dispararem contra os policiais, que revidaram. Durante o tiroteio, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram baleados; o mais velho não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo lamentou a morte da criança e informou que a Delegacia Seccional de Santos já iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do confronto. Perícias serão realizadas tanto no local quanto nas armas envolvidas para identificar a origem do disparo que atingiu Ryan.

Os detalhes do confronto constam no boletim de ocorrência. Conforme relato policial, as equipes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) notaram um grupo composto por cerca de dez homens, quatro deles em motocicletas, que fugiram ao avistar os agentes. A perseguição culminou em um ponto conhecido por atividades ilícitas, onde os confrontos se intensificaram.

Os suspeitos conseguiram escapar pela mata adjacente após o tiroteio. No entanto, as autoridades apreenderam três motocicletas — uma delas com registro de furto — além de armamentos e um radiocomunicador.

Em outra ocorrência registrada na madrugada seguinte, policiais enfrentaram novos disparos no centro da cidade. Um homem armado teria ameaçado os agentes antes de fugir pela área elevada conhecida por atividades criminosas. Apesar dos esforços dos policiais para detê-lo, o suspeito conseguiu evadir-se devido às condições do terreno.

A Prefeitura de Santos declarou que as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Guarda Civil Municipal foram mobilizadas para prestar socorro às vítimas do primeiro incidente. Ryan foi levado à Santa Casa de Santos, mas não sobreviveu.

Até o momento desta publicação, a Secretaria da Segurança Pública ainda não havia se manifestado oficialmente sobre os eventos subsequentes ao incidente inicial. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os aspectos das ocorrências envolvendo as forças policiais e os suspeitos.