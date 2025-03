TOP 10 notícias de hoje – 05/03/2025

Milton Nascimento é homenageado pela Portela em desfile emocionante; confira

Escola de samba celebrou a trajetória do cantor com a presença de artistas e fãs, reforçando sua importância para a música brasileira

Liesa penaliza camarote na Sapucaí por irregularidades durante desfiles

Camarote Mar foi multado por permitir altinha em área externa e uso não autorizado de drone; outros espaços também foram notificados por volume excessivo

Policiais Militares são presos após acusação de estupro em Diadema

Secretaria da Segurança Pública investiga o caso e promete punições rigorosas

Dia Internacional da Mulher: setor industrial brasileiro ainda é predominantemente masculino

Apenas 29% dos cargos de liderança nas indústrias do Brasil são ocupados por mulheres, aponta pesquisa; CEO da Rayflex destaca desafios para aceitação do posicionamento feminino no setor

Artista do ABC paulista ilustra livro de Jennifer Aniston

Publicado pela VR Editora, “Claudim bota a mão na massa” aborda os talentos que tornam cada um único

Trump, imigração e a ONU

Retomada do mandato de Trump reacende o debate sobre imigração nos EUA, colocando em xeque direitos humanos e políticas globais da ONU

Carnaval: roubos de celulares caem 36% em São Paulo

Registros de ocorrências também diminuíram em todo o estado neste ano

Governo de SP alerta: vacinação contra dengue é essencial para crianças e adolescentes

O imunizante contra a doença é recomendado para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Onda de calor persiste no Brasil

Especialista alerta sobre cuidados essenciais para saúde

São Paulo retira mais de 322 toneladas de resíduos durante o carnaval

Foram retiradas 259,4 toneladas de lixo não reciclável e 63,43 toneladas de materiais recicláveis das vias entre sábado (1) e terça-feira (4)