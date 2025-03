Policiais Militares são presos após acusação de estupro em Diadema

Na noite do último domingo, (2), dois policiais militares pertencentes ao 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram detidos em Diadema após serem flagrados cometendo crimes de abandono de posto e descumprimento de missão. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), os agentes deixaram a sua área de patrulhamento sem a devida autorização com o intuito de oferecer uma carona a uma jovem de 20 anos.

Investigação em Curso

Após saírem da viatura, a mulher fez uma grave acusação contra os policiais, alegando que havia sido vítima de estupro. Em decorrência da gravidade das denúncias, a Justiça decidiu pela prisão preventiva dos envolvidos, que permanecem detidos no Presídio Militar Romão Gomes.

A SSP confirmou que está conduzindo uma investigação abrangente sobre os eventos que levaram à detenção dos policiais, incluindo a análise das câmeras corporais dos agentes para melhor compreender as circunstâncias do caso. Além disso, a Polícia Civil está colaborando na apuração através do 26º Distrito Policial.

Nesta quarta-feira, (4), a jovem compareceu à delegacia acompanhada por sua mãe para prestar depoimento sobre o ocorrido.

Em resposta às denúncias e à situação envolvendo os policiais, a SSP reiterou seu compromisso em punir severamente qualquer desvio de conduta entre os membros das forças policiais.