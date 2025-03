Homem é preso no Grajaú com moto roubada e sem placa

Um homem foi preso na noite desta terça-feira (4) por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo ao ser flagrado conduzindo uma Honda CG 160 sem placa no bairro Grajaú, zona sul da capital paulista.

Durante patrulhamento na Rua João Amos Comenius, policiais do Radiopatrulhamento com Motocicleta (RPM) do 27° BPM/M avistaram a motocicleta no cruzamento com a Avenida Antônio C. Benjamin dos Santos. Ao receber ordem de parada, o suspeito acelerou, iniciando uma perseguição que durou cerca de três minutos. Ele foi capturado após as viaturas bloquearem suas rotas de fuga.

Após a abordagem e consulta ao COPOM, os agentes confirmaram que a motocicleta possuía registro de roubo. Questionado, o homem alegou ter comprado o veículo por R$ 2.000,00.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado ao 101º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.