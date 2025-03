Liesa penaliza camarote na Sapucaí por irregularidades durante desfiles

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) aplicou penalizações ao camarote Mar nesta terça-feira (4), após o espaço descumprir normas durante os desfiles na Sapucaí.

A primeira infração ocorreu quando um grupo de convidados foi flagrado jogando altinha em uma área externa do camarote enquanto uma das escolas de samba se apresentava na avenida. O episódio rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando críticas sobre o comportamento do público durante o evento. Confira:

A segunda penalização veio devido ao uso não autorizado de um drone sobrevoando a área dos desfiles. A Liesa esclareceu que apenas equipamentos previamente autorizados podem ser utilizados, garantindo a segurança dos participantes e do público.

Outros camarotes também foram notificados

Além das penalizações ao camarote Mar, outros espaços foram notificados por irregularidades. Camarotes como Nosso Camarote, N1, Allegria e Arpoador receberam advertências por ultrapassarem o limite de volume sonoro permitido durante os desfiles.

A Liesa reforçou que as medidas são essenciais para manter a ordem e a segurança no evento, garantindo um ambiente organizado e respeitoso para todos os espectadores e envolvidos no Carnaval do Rio de Janeiro.

Ainda não foram divulgados os valores das multas aplicadas, mas a expectativa é que essas penalizações sirvam como exemplo para evitar novas infrações nos próximos anos.