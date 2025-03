Governo de SP alerta: vacinação contra dengue é essencial para crianças e adolescentes

O Governo do Estado de São Paulo enfatiza a relevância da vacinação contra a dengue, direcionando um alerta a pais e responsáveis sobre a necessidade de imunização em crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A campanha de vacinação está em vigor em 392 municípios do estado, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Desde o lançamento da campanha, que teve início em fevereiro de 2024, até o dia 19 de fevereiro de 2025, foram aplicadas um total de 670.936 primeiras doses e 268.665 segundas doses no estado, resultando em coberturas vacinais de 27,91% e 11,18%, respectivamente.

Até o último dia 26, o estado registrou 158 mil casos confirmados de dengue e 140 óbitos associados à doença, incluindo a trágica perda de duas crianças na faixa etária alvo da vacinação, ocorridas nos municípios de Nova Aliança e São Paulo. Ambos os locais continuam a implementar a campanha de imunização.

Recentemente, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que permite aos estados ampliar a faixa etária para a vacinação contra dengue, dependendo da validade dos imunizantes disponíveis. Como resultado, 16 cidades do estado ajustaram sua estratégia, agora incluindo pessoas com idades entre 4 e 59 anos. Entre as cidades que adotaram essa nova faixa etária estão: Santa Branca, Quintana, Macatuba, Agudos, Bariri, Mineiros do Tietê, Lençóis Paulista, Jaú e Capela do Alto.

Além disso, as cidades de Reginópolis, Pederneiras, Balbinos, Presidente Alves, Restinga e Lupércio ampliaram suas campanhas para abranger indivíduos de 6 a 16 anos.

O processo de vacinação contra dengue nas unidades públicas é simples. O esquema vacinal consiste em duas doses com um intervalo de três meses entre elas. Para que a criança ou adolescente seja vacinado, é necessário que pais ou responsáveis compareçam à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima com documentos como identidade, caderneta de vacinação e comprovante de residência ou escolar.

Se um diagnóstico positivo para dengue for confirmado antes da vacinação completa, é recomendável aguardar um período de seis meses para iniciar a imunização. Caso a infecção ocorra após a primeira dose recebida, a segunda deve ser administrada conforme programado, desde que haja um intervalo mínimo de 30 dias entre a infecção e a aplicação da segunda dose.

Outra inovação na luta contra a dengue é a vacina tetravalente desenvolvida pelo Instituto Butantan. O instituto apresentou à Anvisa os documentos finais necessários para aprovação do seu imunizante em dezembro de 2024. Se autorizada, esta vacina será pioneira no mundo ao ser aplicada em dose única.

A produção já começou e há expectativas para que sejam entregues um milhão de doses ainda em 2025, com um total projetado de 100 milhões até o ano de 2027. Os dados divulgados em publicações científicas renomadas indicam que esta vacina possui uma eficácia geral de 79,6% na prevenção de casos sintomáticos nos dois primeiros anos após a vacinação. Além disso, resultados preliminares apontam uma proteção superior a 89% contra formas graves da doença.

Para fornecer informações precisas e combater desinformação sobre a dengue e outras doenças como Zika e chikungunya, o Governo de São Paulo lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas“, disponível em www.dengue100duvidas.sp.gov.br.