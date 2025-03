São Paulo retira mais de 322 toneladas de resíduos durante o carnaval

Entre os dias 1 e 4 de março, a Prefeitura de São Paulo mobilizou uma equipe robusta para a limpeza das vias públicas durante o Carnaval, resultando na retirada de 322,83 toneladas de lixo. Destes, 259,4 toneladas corresponderam a resíduos não recicláveis e 63,43 toneladas foram de materiais recicláveis.

Com um aparato que incluiu mais de 2.700 agentes e 460 veículos, as operações foram intensificadas logo após a passagem dos blocos carnavalescos. A Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (Selimp) utilizou 2.209.000 litros de água de reuso e 8.954 litros de desinfetante para garantir a higienização das vias.

Para facilitar a destinação correta dos resíduos, foram disponibilizados ao longo do percurso dos blocos um total de 1.328 contêineres, além de 2.018 cestos aramados, 1.511 papeleiras e 655 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).

Os dados diários sobre a coleta são os seguintes:

Sábado (1º dia do Carnaval): 58,2 toneladas de lixo não reciclável e 16,8 toneladas recicláveis.

58,2 toneladas de lixo não reciclável e 16,8 toneladas recicláveis. Domingo (2º dia do Carnaval): 73 toneladas de lixo não reciclável e 15,93 toneladas recicláveis.

73 toneladas de lixo não reciclável e 15,93 toneladas recicláveis. Segunda-feira (3º dia do Carnaval): 54,6 toneladas de lixo não reciclável e 14,6 toneladas recicláveis.

54,6 toneladas de lixo não reciclável e 14,6 toneladas recicláveis. Terça-feira (4º dia do Carnaval): 73,6 toneladas de lixo não reciclável e 16,1 toneladas recicláveis.

A Selimp implementou um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para coordenar as atividades antes e depois dos desfiles. Antes da festividade, ações preventivas foram realizadas, incluindo varrição manual das sarjetas e calçadas, capina nas guias e lavagem especial das vias.

Após a dispersão dos blocos, as equipes realizaram varrição manual e mecanizada conforme necessário, coleta dos sacos dispostos nas ruas e lavagem das vias com caminhão-pipa. O plano também prevê a destinação correta dos resíduos coletados durante o evento.

No que diz respeito à reciclagem, estima-se que aproximadamente 50% dos resíduos recolhidos nas vias públicas durante o Carnaval sejam recicláveis. O restante é composto majoritariamente por lixo orgânico e rejeitos que não podem ser processados. No ano anterior, foram removidas mais de 705 toneladas de resíduos da capital paulista durante o período carnavalesco.

No Sambódromo do Anhembi, durante os três dias de desfile dos grupos Especial e Acesso 1, foram coletadas 15,15 toneladas de lixo. As atividades de limpeza nesses dias contaram com uma equipe composta por 180 pessoas dedicadas à varrição e apoio logístico com veículos e equipamentos adequados.

Ao todo, na limpeza do Sambódromo, foram utilizados cerca de 10.000 litros de água reusada e apenas cinco litros de desinfetante para garantir a higiene necessária após os desfiles.