Carnaval: roubos de celulares caem 36% em São Paulo

Policiais fantasiados, bases móveis, ampliação de efetivo e até o uso da tecnologia fizeram parte do plano estratégico das forças de segurança para diminuir os índices criminais durante o Carnaval e garantir a diversão dos foliões.

Na capital paulista, que concentrou uma das maiores festas do país, a queda nos roubos de aparelhos foi significativa em relação ao Carnaval do ano passado. Os furtos também diminuíram no período analisado.

De acordo com a Polícia Civil, neste ano, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, houve 828 registros de roubos de celular na cidade de São Paulo. No Carnaval do ano passado (9 a 13 de fevereiro), foram 1.299 ocorrências — redução de 36%.

Os furtos de celulares passaram de 2.255 (no ano passado) para 1.700 neste ano, uma queda de 24% nos boletins de ocorrência registrados até ontem na capital paulista.

A redução nos indicadores criminais reflete as estratégias adotadas pelas Polícias Civil e Militar, com reforço no efetivo e ações coordenadas para combater esse tipo de crime nos mais de 700 blocos cadastrados para a festa neste ano.

Queda em roubos no Carnaval em todo o estado

Assim como na capital paulista, o estado de São Paulo registrou redução nos furtos e roubos de celulares durante o Carnaval.

De 28 de fevereiro a 4 de março deste ano, houve 1.283 registros de roubos de celulares nas cidades paulistas — 37% a menos que as ocorrências computadas no Carnaval do ano passado (1.283 casos).

Os furtos reduziram 28% em todo o estado no período analisado, passando de 3.339 ocorrências, no ano passado, para 2.395 na festa de 2025.

“Foram ações estratégicas e criativas justamente para deter os criminosos que se aproveitam de uma festa tão grande, de um momento de distração das pessoas, para cometer esses delitos. Mostramos que eles não podem fazer o que querem em São Paulo. Com reforço no policiamento e trabalho de inteligência atuamos para garantir a segurança da população”, ressaltou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Policiais fantasiados chamam a atenção do Carnaval paulistano

Na Operação Carnaval realizada pela Policia Civil, 24 suspeitos foram presos. Houve ainda a recuperação de 89 celulares e 167 cartões bancários.

Em uma das ocorrências, no domingo (2), policiais civis disfarçados recuperaram 11 telefones com três homens, que foram detidos na região do Parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo. No mesmo dia, um quarto suspeito foi preso com um simulacro de arma de fogo.

Outra ação que teve repercussão até nas mídias internacionais, foi a de agentes fantasiados de Power Rangers que prenderam um criminoso com sete aparelhos furtados em um bloco da zona sul. O caso aconteceu no sábado (1°) e os policiais chegaram a ser aplaudidos por foliões após capturarem o homem.

Na tarde de terça-feira (4), último dia de festa, uma equipe da Polícia Militar deteve três mulheres com mais de oito celulares em um bloco na rua Augusta, no centro da capital.

As equipes também atuaram com auxílio de drones, o que colaborou no patrulhamento e prevenção de crimes, além de andarem entre os foliões, estando à disposição para atuar em qualquer situação.

Na segunda-feira (3), o drone ajudou A PM a identificar cinco suspeitos que roubaram um celular de uma mulher em um bloquinho de rua na Barra Funda, zona oeste da capital. O equipamento permitiu que as equipes acompanhassem o percurso dos criminosos, até que fossem abordados pelas equipes. O bando foi preso em flagrante e a vítima teve o celular recuperado.