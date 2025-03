Entenda ação de criminosos durante o Carnaval e veja dicas para se proteger

A Polícia Civil de São Paulo alertou foliões para golpes aplicados em bloquinhos de Carnaval, onde criminosos aproveitam a grande aglomeração de pessoas para tentar praticar furtos. A ação pode acontecer em questão de segundos: durante um beijo na boca, em um abraço empolgado, empurrões ou até brigas provocadas com o intuito de distrair a vítima.

No chamado “golpe do beijo”, o golpista se aproxima da vítima e a beija (com ou sem consentimento). Com a ajuda de comparsas ou até sozinho, o criminoso se aproveita do momento para furtar pertences da vítima, como celular ou carteira de dentro de bolsos expostos.

“Fique sempre atento aos seus objetos, leve somente o mínimo necessário e mantenha tudo junto ao corpo”, informa a Polícia Civil em nota. “Você pode usar pequenas bolsas ou pochetes por baixo das vestimentas, preferencialmente na parte frontal de seu corpo, de forma que sempre perceba a presença dos itens.”

Há ainda os golpistas que forjam situações de confusão para distrair as vítimas. Um empurra-empurra ou uma simulação de briga, por exemplo. É uma forma de atrair a atenção de foliões para que comparsas possam entrar em ação furtando objetos pessoais.

A orientação das autoridades, nesses casos de “golpe da confusão”, é sempre se afastar de situações de tumulto ou desordem, protegendo seus pertences e sinalizando o ocorrido a um agente de segurança próximo.

Esse tipo de situação pode envolver também diretamente a vítima, no chamado “golpe do contato isolado”: dessa vez, o criminoso não cria uma confusão generalizada, mas sim uma situação isolada de contato físico com a vítima. Exemplos são esbarrões propositais, tropeços, apertões contra paredes ou outros foliões e até simulação de embriaguez para tocar na vítima. É neste momento que itens são subtraídos.

Mais uma vez a orientação da polícia nesses casos é tentar se afastar. “Mantenha seus objetos protegidos e, ao perceber contatos indesejados, afaste-se imediatamente e procure um agente de segurança”, informa a Polícia Civil.

“Boa noite, Cinderela”: golpe conhecido continua sendo risco

A Polícia Civil também alerta para outro golpe bastante comum: o do “Boa noite, Cinderela”, quando o criminoso insere alguma substância entorpecente ou incapacitante em bebidas ou alimentos da vítima sem que ela perceba.

Após ficar inconsciente, a vítima tem seus pertences subtraídos e pode até mesmo sofrer algum tipo de abuso ou violência física.

“Jamais aceite bebidas ou alimentos de estranhos. Não se distraia ao se alimentar. O uso de copos com tampas e orifício para canudo, bem como garrafas com tampinha, são boas opções. Procure adquirir bebidas e alimentos sempre em embalagens lacradas e em locais de procedência confiável”, informa a Polícia Civil.