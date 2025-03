PM registra 162 ocorrências e prende 35 durante o Carnaval em SP

No último fim de semana, a capital paulista foi palco de uma abordagem inusitada por parte da Polícia Civil, que utilizou policiais disfarçados em fantasias de personagens icônicos como Chapolin, padres e Power Rangers. Essa estratégia, implementada pela segunda vez consecutiva, teve como objetivo coibir crimes durante os blocos de rua do Carnaval.

Durante as festividades, a Polícia Militar (PM) registrou um total de 162 ocorrências relacionadas ao Carnaval em todo o estado de São Paulo. Dentre essas, 32 foram classificadas como crimes. Ao final do evento, 35 indivíduos foram detidos, e as forças de segurança apreenderam 32 celulares, além de uma arma de fogo e uma arma branca.

A atuação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também foi destacada pela Prefeitura de São Paulo, que reportou 18 ocorrências durante o feriado. Entre elas, duas foram por roubo e cinco relacionadas à violência doméstica. Vale ressaltar que a tecnologia de reconhecimento facial utilizada pelas câmeras do sistema Smart Sampa foi aplicada, mesmo diante da recomendação da Defensoria Pública para que esse recurso não fosse utilizado nas festividades. Essa técnica resultou na identificação de oito pessoas, sendo metade delas por inadimplência em pensões alimentícias.

“Prisômetro” e impacto da operação

Em meio a críticas à sua gestão, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) inaugurou um painel conhecido como “prisômetro”, que fornece atualizações em tempo real sobre o número de prisões efetuadas durante o Carnaval.

Voltando aos disfarces criativos da Polícia Civil, um incidente notável ocorreu no sábado (1º), quando agentes vestidos como Power Rangers prenderam um homem suspeito de roubar sete celulares nas proximidades do Parque Ibirapuera. No total, esses policiais infiltrados conseguiram deter três homens e recuperar 11 celulares na região.

Antes do início oficial do Carnaval, também foram registradas prisões realizadas por policiais fantasiados, que atuaram no Centro da cidade, especificamente perto do edifício Copan, onde um homem foi detido por furtar celulares de foliões.