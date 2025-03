BM divulga balanço parcial da Operação Carnaval 2025

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul está intensificando seus esforços para garantir um Carnaval seguro e tranquilo para a população. Com mais de 5 mil policiais militares mobilizados, a corporação demonstra um compromisso firme com a segurança pública, mesmo diante da realização de diversos eventos paralelos, incluindo etapas importantes de campeonatos de futebol.

Os primeiros dias da Operação Carnaval, em 2024, mostraram resultados promissores. Os dados indicam uma queda significativa nos principais índices de criminalidade em comparação ao ano anterior. Os Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) reduziram em impressionantes 70%, passando de 33 ocorrências no ano passado para apenas 10 neste ano.

Além disso, os registros de estupro também apresentaram uma diminuição notável, caindo de 30 casos em 2023 para apenas 9 em 2024. Esses números refletem o planejamento estratégico da Brigada Militar, que tem focado no policiamento preventivo e ostensivo nas áreas com maior concentração de foliões e em locais estratégicos ao longo do estado.

Outro dado relevante é que cerca de seis mil ocorrências foram registradas pela Brigada Militar apenas nos três primeiros dias do Carnaval, demonstrando a eficácia das ações implementadas pela corporação. O monitoramento contínuo dos indicadores de segurança segue sendo uma prioridade durante todo o feriado.

Em caso de emergência ou qualquer atividade suspeita, a Brigada Militar orienta que a população entre em contato imediatamente pelo telefone 190. Essa comunicação rápida é crucial para garantir uma resposta ágil e eficiente, contribuindo para a segurança não apenas durante o Carnaval, mas ao longo de todo o ano.

A Brigada Militar reafirma seu compromisso com a preservação da ordem pública e continuará suas operações durante as festividades, assegurando que todos possam aproveitar o Carnaval com tranquilidade.