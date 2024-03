TOP 10 notícias de hoje – 04/03/2024

Queda nos índices criminais é reflexo das estratégias para aumentar a segurança no centro, diz SSP

O secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, participou da reinauguração da sede do 2º Distrito Policial, no Bom Retiro

Após Israel aceitar acordo por cessar-fogo, Kamala Harris pressiona líderes do Hamas

Os negociadores no Cairo acreditam que o Hamas e Israel fazem progressos lentos e poderão chegar a um acordo antes do início do Ramadã, por volta de 10 de março

Campeonatos da CBF tiveram 15 jogos com suspeita de manipulação em 2023

Número representa uma queda de 29% em relação à quantidade registrada em 2022

Semana do Cinema leva mais de 3,2 milhões de pessoas para a frente das telonas

Campanha idealizada pela FENEEC, com apoio da ABRAPLEX, tem com o objetivo de celebrar a magia da experiência cinematográfica nas telonas. Bilheteria foi de mais de R$ 41 milhões

Grande SP registra 8 mortes confirmadas por dengue

Quatro cidades da região têm mortes pela doença: Guarulhos (3), Mauá (1),São Paulo (2) e Suzano (2)

Fundação CASA promove final de etapa da Copa CASA no ABCD paulista

Equipes formadas por jovens dos CASAs Santo André I e Peruíbe jogam em Mauá nesta terça (5) pela classificação estadual

Capital paulista realiza mais de 130 mil ações em Dia D de combate à dengue

Município já superou a marca de 2,5 milhões de ações preventivas e de cuidado contra a doença

Com fluxo diário de 150 mil veículos, Ponte Rio-Niterói faz 50 anos

Quatrocentas mil pessoas passam pela ponte diariamente

Jogos Escolares 2024: abertas inscrições de estudantes paralímpicos em 14 modalidades

Cadastro vai até 31 de março para atletas de escolas públicas e particulares de São Paulo

14° Rally Barretos consagra seus campeões

Segundo dia da prova de abertura dos brasileiros de Rally Raid e Baja confirmou as vitórias de Francine Rossi (Motos); Conrado Matsumoto (UTV) e Gunter Hinkelmann / Weidner Moreira (Carros)