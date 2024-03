Após Israel aceitar acordo por cessar-fogo, Kamala Harris pressiona líderes do Hamas

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, continuou a pressionar no domingo (3) por um “cessar-fogo imediato durante pelo menos as próximas seis semanas” em Gaza, apelando ao Hamas para aceitar um potencial acordo para libertar reféns israelitas em troca da trégua temporária. Segundo uma autoridade israelense e outra americana, Israel aceitou a proposta.

“O Hamas afirma que quer um cessar-fogo”, disse Harris em Selma, Alabama. “Bem, há um acordo sobre a mesa. E como dissemos, o Hamas precisa concordar com esse acordo. Vamos reunir os reféns com as suas famílias e proporcionar ajuda imediata ao povo de Gaza.”

Os negociadores no Cairo acreditam que o Hamas e Israel fazem progressos lentos e poderão chegar a um acordo antes do início do Ramadã, por volta de 10 de março, disseram autoridades egípcias. Mesmo assim, autoridades israelenses expressaram preocupação sobre se o Hamas foi sincero ao chegar a um acordo depois de sua delegação no Cairo não ter fornecido uma lista de reféns vivos e o estado das suas condições, uma exigência que os mediadores dizem que Israel fez no fim de semana. Fonte: Dow Jones Newswires.