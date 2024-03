Fundação CASA promove final de etapa da Copa CASA no ABCD paulista

Dois times formados por adolescentes em medida socioeducativa de internação no CASAs Santo André I, da Região Metropolitana de São Paulo, e Peruíbe, do litoral, disputam nesta terça-feira (5), a partir das 9h, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, em Mauá, a final da etapa da Divisão Regional Litoral (DRL) na XIX Copa CASA de Futebol, o maior campeonato de futebol para adolescentes em internação no Brasil promovido pela Fundação CASA.

Além do título e troféu da etapa regional da competição, também está em jogo a classificação da equipe para a etapa estadual. Cada uma das oito divisões regionais da Fundação CASA terá seu representante no estadual da Copa.

Antes de chegar à final, os times enfrentaram outras cinco equipes nas classificatórias locais, ocorridas nos dias 26 e 27 de fevereiro. Cerca de cem adolescentes em internação, divididos em equipes de sete centros de atendimento da Fundação CASA no ABCD paulista e do Litoral, participaram da etapa regional da DRL na 19ª edição da competição de futebol.

As outras cinco equipes foram compostas por jovens em internação nos CASAs Diadema, no ABCD paulista; Mongaguá; Vila de São Vicente, de São Vicente; Praia Grande I, de Praia Grande; e Guarujá, do litoral.

Todos os times tiveram confrontos diretos nas suas classificatórias, definidos em sorteio pela comissão de arbitragem: os vencedores de cada uma das primeiras partidas jogaram entre si para definir os classificados para a final regional.

Na abertura da etapa da DRL, ocorrida no dia 25/02 na quadra de futebol society da Associação Desportiva Unipar Carbocloro (ADUC), em Cubatão, disputaram quatro dos representantes do Litoral – CASAs Vila de São Vicente, Praia Grande I, Peruíbe e Guarujá –, sendo que o time do CASA Peruíbe se classificou para a final regional.

Já no dia seguinte (26/02), na quadra do CASA São Bernardo II, em São Bernardo do Campo, jogaram os times do ABCD paulista – CASAs Santo André I e Diadema – contra o time do CASA Mongaguá, do litoral. Na somatória dos pontos, o time de Santo André superou os concorrentes e chegou para a final em Mauá.

A Divisão Regional Litoral é uma das oito administrações regionais da Fundação CASA e responde pela supervisão do atendimento dos centros socioeducativos localizados em cidades do ABCD Paulista e do Litoral Sul de São Paulo.

Sobre a Copa CASA de Futebol

A Copa CASA de Futebol, na 19ª edição promovida pela Fundação CASA, é o maior campeonato de futebol masculino no Brasil destinado a adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação.

Historicamente a iniciativa conta com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF) na realização da etapa estadual, com a cessão de espaços para os jogos nas etapas finais, além de materiais – como bolas, troféus e medalhas para as equipes campeãs. Uma equipe de arbitragem oficial também apita as partidas finais da competição.

“A parceria entre a Federação Paulista de Futebol e a edição da Copa CASA é uma oportunidade única para os jovens da Fundação CASA se envolverem em uma competição estruturada, que promove a inclusão, o respeito e os valores positivos por meio desse esporte”, pontuou o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, durante a reunião na FPF para renovar a parceria, ocorrida no final de janeiro deste ano.

De acordo com o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, o esporte é essencial para os adolescentes. “O futebol, especialmente, desempenha um papel crucial na vida dos jovens da Instituição. Por meio dele, promovemos valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”, destacou.

A Copa CASA se divide em duas fases: a regional e a estadual. Na regional, os times locais, separados conforme a divisão regional da Fundação CASA, jogam entre si e o vencedor dessa etapa segue para a fase estadual. São selecionados oito representantes no Estado.

A fase estadual, organizada pela Gerência de Educação Física e Esporte (Gefesp) da Fundação CASA, se subdivide em classificatória e final. Na classificatória, as oito equipes selecionadas nos regionais disputam as quatro vagas para a final. Já na etapa final, acontecem os jogos semifinais e finais.

A Instituição promove o evento anualmente desde 2005 – apenas em 2021, durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19, não houve a edição.

Final da etapa regional da DRL na XIX Copa CASA de Futebol

Datas: 05 de março, a partir das 9h

Local: Estádio Municipal Pedro Benedetti

Endereço: Avenida Papa João XXIII, 528, Vila Noêmia, Mauá/SP