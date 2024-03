Capital paulista realiza mais de 130 mil ações em Dia D de combate à dengue

A Prefeitura de São Paulo realizou mais de 130 mil ações de combate à dengue entre sexta-feira (1º) e sábado (2). São visitas casa a casa, bloqueios de criadouros e nebulizações de inseticidas realizadas pelos agentes de saúde e de endemias da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), com o objetivo de prevenção e eliminação de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença e de outras arboviroses. Os resultados das ações educativas e lúdicas, em conjunto com o Governo de São Paulo, realizadas nas escolas por conta do Dia D estadual estão sendo contabilizados.

O secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, parabenizou o esforço e comprometimento das equipes de saúde e falou do reforço que o município passa a contar na próxima semana. “A partir da terça-feira, a SMS irá adotar uma nova tecnologia para intensificar as ações de combate à dengue na capital, com cinco drones para aplicação de larvicidas em locais de difícil acesso pelos agentes de saúde, como imóveis e terrenos com possíveis focos de dengue, previamente monitorados, registrados e referenciados em toda a cidade de São Paulo”.

O coordenador de Vigilância em Saúde, Luiz Artur Caldeira, explicou que o município segue monitorando os dados epidemiológicos, e reforçou que a prevenção é a melhor forma de vencer o Aedes aegypti. “As equipes estão atuando em todas as regiões da cidade e seguem de domingo a domingo trabalhando para eliminar focos do mosquito transmissor da dengue e orientar a população sobre os devidos cuidados. Esse trabalho se junta aos investimentos que estamos fazendo e vamos continuar fazendo”.

Investimentos

Os novos equipamentos vão se somar aos 26 drones que estão sendo usados no monitoramento, por meio da parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Conheça as principais ações da Prefeitura de São Paulo para o combate à dengue:

Mais de 2,5 milhões de ações de combate à dengue realizadas de domingo a domingo na capital em 2024, como visitas casa a casa, vistorias a imóveis, bloqueios e nebulizações

Aumento em seis vezes do número de agentes nas ruas (de 2 mil para 12 mil)

Dia D estadual (1/3) em parceria com as escolas municipais e estaduais para sensibilização da comunidade sobre a doença e prevenção

Mais de 1 milhão de folders com orientações distribuídos nas escolas

Participação no Dia D nacional com ações nos territórios (dia 2/3)

Contratação de 703 profissionais por meio de concurso público para as Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis)

Instalação de tenda, anexa à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 26 de Agosto, em Itaquera, para atender pacientes com sintomas de dengue

Cinco novos drones para aplicação de larvicida em terrenos de difícil acesso a partir da próxima semana

Mapeamento aéreo de imóveis e terrenos com 26 drones em parceria com a Guarda Civil Metropolitana (GCM)

Ampliação da frota, passando de 36 para 66 picapes leves de nebulização veicular

A cidade de São Paulo conta com o número total de 200 equipamentos motorizados costais para nebulização

Aquisição de 30 mil litros de inseticida entre 2022 e 2023.