Queda nos índices criminais é reflexo das estratégias para aumentar a segurança no centro, diz SSP

Focado em melhorar cada vez mais a percepção de segurança no Estado de São Paulo, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que a queda nos índices de criminalidade, principalmente no centro da capital, revela o trabalho e as estratégias adotados pela gestão para dar uma resposta à sociedade.

Durante a reinauguração do 2° Distrito Policial, no Bom Retiro, nesta segunda-feira (4), o secretário também enalteceu os investimentos feitos pelo atual governo a favor da segurança pública. “São sinais de que a nossa gestão acertou na estratégia. Combater o crime não é uma opção, é uma obrigação”, afirmou Derrite.

Além da reinauguração do 2°DP e do aumento de efetivo policial, será implantado uma companhia da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), com mais de 80 motos destinadas exclusivamente a circular pelo centro para combater roubos, furtos e outros crimes que, antes, eram muito comuns na região. Um dos pilares da gestão é tornar o centro de São Paulo um lugar seguro para a população.

Durante o evento, o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian, falou sobre os desafios complexos encontrados na região central, mas afirmou que “é uma guerra que já está sendo vencida”.

O Estado investiu R$ 3,4 milhões na reforma da delegacia, que ganhou painéis de energia solar, uma cadeia de trânsito adequada, além de oferecer uma condição digna ao funcionário. Segundo a delegada titular do 2°DP, Maria Cecília Castro Dias, as equipes passaram o tempo da reforma em prédios provisórios, mesmo assim foi possível reduzir os índices de criminalidade.

“É um prazer participar da reinauguração. A população será mais bem atendida, nossa equipe terá uma qualidade melhor e pretendemos, com isso, ampliar ainda mais o serviço que já estávamos prestando para a comunidade do bairro”, ressaltou a delegada.

Criminalidade em queda no centro

A região do fluxo que concentra usuários de drogas no centro de São Paulo registrou o menor número de roubos em uma semana desde março do ano passado, quando teve início o monitoramento semanal das cenas abertas de uso. De 19 a 25 de fevereiro deste ano, foram 55 roubos, quantidade 80% menor em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram 285 boletins de ocorrência elaborados.

Em relação aos furtos, a redução foi de 69%. Na semana do dia 19 a 25 de fevereiro, foram 161 delitos. No mesmo período analisado no ano passado, a Polícia registrou 525 crimes. O levantamento é realizado nas áreas do 3º Distrito Policial (Campos Elíseos) e 77º (Santa Cecília).

No acumulado, desde abril do ano passado, são cerca de 4 mil roubos e furtos a menos no entorno da área que compreende o fluxo de usuários.

Ocorrências de homicídios e estupros também diminuíram na região. Foram 12 casos de homicídio ao longo do ano passado, contra 17 registrados em 2022. Os estupros caíram 25,5%, passando de 47 casos em 2022 para 35 no ano passado.