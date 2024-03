14° Rally Barretos consagra seus campeões

Domingo de velocidade e poeira no interior paulista, com o segundo dia do 14° Rally Barretos, prova que abriu os campeonatos brasileiros de Baja (Moto / UTV) e Rally Raid (Carros). Assim como na véspera, pilotos e navegadores encararam um percurso cronometrado de 140km em região de canaviais, bastante rápido, mas ao mesmo tempo com trechos sinuosos que exigiam atenção. Se em duas das três modalidades os campeões já haviam ocupado o degrau mais alto do pódio, em outra foi a vez de uma conquista inédita.

A façanha foi de Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick X3 / Cotton Racing), nos UTVs. O piloto de Chapadão do Sul (MS) foi o mais rápido do dia e, com isso, garantiu a vitória geral na soma dos resultados. Superou Nuno Fojo (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing) e Guilherme Cysne (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing – GC Rally Team).

“Estou muito feliz com esse resultado. Comecei a competir em 2021, depois ganhei o campeonato na UT2 e enfrentei vários problemas mecânicos em 2023, mas sempre mirando a geral. Finalmente consigo minha primeira vitória. A prova estava muito bem organizada, a sinalização perfeita, o terreno com lombas e trechos de alta, bem gostosa de andar”, disse.

Nas motos, Francine Rossi (Kawasaki KX 450XC / Rossi Rally Team) repetiu o resultado de 2023, como o melhor nos dois dias. O mineiro mais uma vez se divertiu pilotando no roteiro escolhido para a prova pela organizadora Rallymakers. E terminou à frente de João Paulo Fornazari (Sherco) e Rafael Silvestre (Gasgas 450 / Dust Rally Team). “O Rally Barretos é sempre especial, venho sempre desde as primeiras edições. É uma prova excelente, muito prazerosa de pilotar. Esse ano foi mais prazer que desafio”, resumiu.

Gunter Hinkelmann (Ford Ranger V8 / X Rally) havia vencido o Rally Barretos em 2022, ano em que a prova também foi válida para os carros. Ele confirmou ter total intimidade com o tipo de terreno da região ao repetir o feito, agora com Weidner Moreira a seu lado. O navegador mineiro retornou a Barretos após sete anos e ajudou a dupla a largar na frente no Brasileiro de Rally Raid.

“Não corria o Rally Barretos desde 2016, fiquei um tempo sem andar nos carros e, de volta aos dois, ganhamos na geral. Demorei um pouco para assimilar a velocidade, mas depois tudo funcionou perfeitamente. O Gunter pilotou muito. A prova teve de tudo: estradas rápidas, trechos sinuosos, saltos, foi um provão. A organização está mais uma vez de parabéns”, afirmou Weidner.

Diretor-geral do 14° Rally Barretos, Fernando Bentivoglio destacou o sucesso da edição. “Enquanto preparamos o evento, sempre bate aquela ansiedade sobre a reação dos competidores e o que eles vão dizer do que fizemos. O retorno foi mais que positivo. Pilotos e navegadores gostaram do percurso e se divertiram bastante. Mais uma missão cumprida”.

14° Rally Barretos

Brasileiro de Rally Baja CBM / Rally Raid CBA – primeira etapa

Segundo dia

Motos

Francine Rossi (Kawasaki KLX 450R / Rossi Rally Team), 1h46min52 Rafael Silvestre (Gasgas 450 / Dust Rally Team), 1h47min40 Luiz Fernando Menuzzo (Husqvarna FE 501 / Bianchini Rally), 1h47min53 João Paulo Fornazari (Sherco), 1h49min13 Luiz Henrique Cunha (Kawasaki KLX 450R / SP Óticas), 1h49min18

UTV

Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick X3 / Cotton Racing), 1h40min10 Nuno Fojo (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing), 1h40min38 Guilherme Cysne (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing – GC Rally Team), 1h40min59 Jorge Wagenfuhr (Polaris RZR Pro R / Lifesil), 1h41min09 Pedro MacDowell / Daniel Spolidorio (Polaris RZR Pro R / Qi Racing – Cotton), 1h41min18

Carro

Rodrigo Aché / Luís Felipe Eckel (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h39min11 Gunter Hinkelmann / Weidner Moreira (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h40min36 Pedro Queirolo / Lauro Sobreira (Buggy Giaffone V8 / R.Mattheis), 1h41min31 Luiz Nacif / Erick Silveira (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h43min19 Pedro Prado / Joá Bicudo (Ford Ranger V8 / X Rally), 1h46min23

Classificação final

Motos

Francine Rossi (Kawasaki KLX 450R / Rossi Rally Team), (1)MT1, 3h33min53 João Paulo Fornazari (Sherco), (1)MT2, 3h38min19 Rafael Silvestre (Gasgas 450 / Dust Rally Team), (1)MT3, 3h41min27 Bruno Aguilera (KTM 450 EXC-F / Cabritu Racing – Dirt Dogs), (2)MT1, 3h44min43 Luiz Henrique Cunha (Kawasaki KLX 450R / SP Óticas), (1)MT3, 3h45min56

UTV

Conrado Matsumoto (Can-Am Maverick X3 / Cotton Racing), (1)UT2, 3h21min47 Nuno Fojo (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing), (1)UPR, 3h23min56 Jorge Wagenfuhr (Polaris RZR Pro R / Lifesil), (1)U45, 3h24min20 Kaíque Bentivoglio (Polaris RZR Pro R / Polaris ONE), (1)UT1, 3h25min22 Guilherme Cysne (Polaris RZR Pro R Ultimate / Polaris Racing – GC Rally Team), (2)UT1, 3h28min39

Carro

Gunter Hinkelmann / Weidner Moreira (Ford Ranger V8 / X Rally), (1)T11, 3h22min51 Pedro Queirolo / Lauro Sobreira (Buggy Giaffone V8 / R.Mattheis), (1)UBR, 3h24min09 Luiz Nacif / Erick Silveira (Ford Ranger V8 / X Rally), (2)T11, 3h27min41 Pedro Prado / Joá Bicudo (Ford Ranger V8 / X Rally), (2)UBR, 3h31min45 Rodrigo Aché / Luís Felipe Eckel (Ford Ranger V8 / X Rally), (3)UBR, 3h38min23

O 14º Rally Barretos tem apoio da Prefeitura Municipal de Barretos e Os Independentes.

Supervisão: CBM / FPM, CBA / FASP Organização: Rallymakers