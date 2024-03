Semana do Cinema leva mais de 3,2 milhões de pessoas para a frente das telonas

O público nos cinemas brasileiros, na primeira edição da Semana do Cinema de 2024 foi de mais de 3,2 milhões de pessoas. Os dados, levantados pela ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), mostram ainda que a arrecadação de bilheteria foi de mais de R$ 41 milhões. A campanha, idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX, teve adesão de 90% das salas de todo o país entre os dias 22 e 28 de fevereiro.

“A ação proporciona mais oportunidades de entretenimento para todos os brasileiros, disseminando a cultura e, ao mesmo tempo, potencializando o desempenho das salas. Com isso, conseguimos aumentar o fluxo nos multiplex, além de permitir que ainda mais pessoas possam conferir as estreias da semana. Foi mais um grande sucesso!”, comemora Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX.

Nas três primeiras edições, realizadas em 2022 e 2023, a Semana do Cinema reuniu mais de mais de 10 milhões de espectadores. A iniciativa dos exibidores brasileiros segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, a magia da experiência cinematográfica, como já é tradicional nos Estados Unidos com o National Cinema Day, e na Espanha, com a La Fiesta del Cine.