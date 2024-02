Termomecanica abre 08 vagas para Programa de Estágio 2024

Com o objetivo de fortalecer ainda mais seu perfil como marca empregadora, a Termomecanica, líder na transformação de Cobre e suas ligas, acaba de anunciar a abertura de 08 vagas para o Programa de Estágio 2024. As oportunidades são para estudantes de Ensino Superior com formação prevista para 2025 ou 2026, de diferentes áreas da Engenharia, como Manutenção Eletrônica, Eletroeletrônica, Automação Industrial, Química, Mecânica ou Materiais, Elétrica, Processos, Ambiental, além de Administração para a vaga de Garantia de Qualidade.

Os selecionados atuarão diretamente na sede da companhia, em São Bernardo do Campo (SP), com carga horária de 06 horas diárias e 30 horas semanais. Além da bolsa-auxílio, os estagiários receberão, ainda, benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio farmácia, vale-transporte, acesso ao restaurante interno e ao café da manhã na própria empresa, bem como auxílios para transporte fretado e academia.

De acordo com o Diretor Comercial da Termomecanica, Paulo Cezar Martins Pereira, a iniciativa visa atrair novos talentos para atuar em um ambiente de trabalho dinâmico e inovador, potencializando o desenvolvimento e crescimento profissional destes jovens. “Ao ingressar no projeto, os selecionados terão a oportunidade de entender, na prática, como funciona a rotina de uma grande indústria, a partir do contato com outros profissionais experientes na área. Isto certamente proporcionará aos selecionados uma experiência rica, que contribuirá para os próximos passos da carreira de cada um dos participantes”, conta Martins Pereira.

Processo seletivo

Para participar do processo, os interessados devem se inscrever até 15 de março, no site vagas.com. Ao acessar a página, os candidatos poderão conferir detalhadamente as especificidades, requisitos e responsabilidades de cada uma das vagas, para, assim, verificar a que melhor se adequa ao seu perfil.

O Diretor Comercial da Termomecanica reforça que o Programa de Estágio está em sinergia com os propósitos da companhia, em investir em pessoas e na responsabilidade socioambiental como propulsoras para o sucesso. “Investir em educação sempre foi um dos alicernes da Termomecanica e também do nosso fundador Salvador Arena. E, por conta disto, esperamos fazer diferença significativa na trajetória profissional destes jovens, qualificando-os para o mercado e munindo-os de valores éticos, transparentes e ambientais”, finaliza.