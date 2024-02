Shopping Metrópole terá ingressos a R$ 12 na Semana do Cinema

Divulgação

Boa notícia para os cinéfilos! A UCI do Shopping Metrópole estará com ingressos a R$ 12 durante a Semana do Cinema, que vai de 22 a 28 de fevereiro. Além disso, o combo com pipoca média salgada e dois refrigerantes 500ml também estará com valor promocional, saindo por R$ 30. Quem preferir com a pipoca doce, o valor será de R$ 33.

Com uma programação variada e com filmes imperdíveis, que prometem agradar todos os tipos de público, em sessões dubladas e legendadas, os clientes e visitantes poderão aproveitar a Semana do Cinema nas nove salas UCI do Shopping Metrópole, exceto conteúdos alternativo e pré-vendas de filmes. A UCI XPLUS também entrará nos descontos da Semana do Cinema. A sala conta com uma tela gigante com projeção 3D digital, gerando imagens cristalinas em altíssima definição, e revolucionário sistema de som DOLBY ATMOS, que cria a ilusão de um campo de som infinito em 360 graus ao redor do espectador, dando a sensação de imersão total no filme.

Valéria de Biasi, superintendente do shopping, ressalta a importância da Semana do Cinema. “A campanha é uma excelente oportunidade de incentivar as pessoas a retomarem o hábito de assistir aos filmes nas salas de cinema. Aqui, no Shopping Metrópole, sempre buscamos opções de lazer e entretenimento para os nossos clientes, então ficamos felizes de participar da Semana do Cinema com a UCI. Apoiar a cultura é fundamental”, explica ela.

Serviço:

Semana do Cinema – UCI Shopping Metrópole

Período: de 22 a 28 de fevereiro de 2024

Dinâmica: ingressos de sessões 2D, 3D e XPLUS por R$ 12

Local: salas de cinema UCI