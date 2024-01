Shopping Metrópole apresenta programação gratuita de Carnaval

O calendário de entretenimento do Shopping Metrópole para às famílias não para! O empreendimento apresenta agora uma agenda especial para este Carnaval 2024.

Pensando em receber, principalmente, crianças de 02 a 12 anos com segurança e diversão, o empreendimento preparou um bailinho de Carnaval com banda e animadores, os quais conduzirão o evento, que contará ainda com pintura facial e desfile de fantasias. A diversão é gratuita e será promovida de 10 a 13 de fevereiro, das 14h às 18h, no corredor central do Shopping Metrópole.

Durante o bailinho de Carnaval, oficinas de confecção de máscaras de 30 minutos serão realizadas. Os interessados poderão se inscrever na hora para participar, com limite de 12 crianças por sessão. Além das brincadeiras e muita música, guloseimas, como pipoca e algodão doce, deixarão tudo ainda mais divertido.

“O Carnaval é uma festa muito especial para os brasileiros. Por isso, nós planejamos uma programação de quatro dias para que as famílias possam aproveitar a folia com os filhos no Shopping Metrópole. Esta é uma forma de proporcionar um bailinho carnavalesco com marchinhas e recreações, mas, principalmente, com conforto e segurança para que crianças e adultos possam se divertir sem preocupação”, explica Valéria de Biasi, superintendente do empreendimento.

As famílias com pets poderão levar os amigos de quatro patas para participar do evento no Shopping Metrópole.

Serviço:

Bailinho de Carnaval – Shopping Metrópole

Data: de 10 a 13 de fevereiro de 2024

Horário: das 14h às 18h

Local: Corredor Central do shopping, que fica à Praça Samuel Sabatini, 200, Centro, São Bernardo do Campo (SP)

Público-Alvo: famílias com crianças de 02 a 12 anos

Evento gratuito