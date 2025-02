São Paulo investirá R$14,8 bi em expansão do Metrô e melhorias no transporte público

O Governo de São Paulo tem ao menos doze projetos em andamento para ampliar e melhorar a oferta do transporte sobre trilhos na capital. Atualmente, três tatuzões escavam o subsolo da cidade para a ampliação da Linha 2-Verde do Metrô e a construção da Linha 6-Laranja.

Na Linha 2-Verde, o novo trecho deve ligar a Estação Vila Prudente, atual fim da linha, à Estação Penha, com conexão com as linhas 3-Vermelha e 11-Coral. A ampliação de mais de 8 km, abrirá mais 8 novas estações e é estimado que haverá um acréscimo de cerca de 320 mil novos passageiros por dia. Um investimento estimado em R$14,8 bilhões.

A extensão da Linha 2-Verde irá possibilitar que os usuários cruzem a Zona Leste em menos de 10 minutos. O trajeto será feito de forma mais ágil e confortável, permitindo mais fácil acesso do extremo leste da Região Metropolitana de São Paulo às regiões da avenida Paulista, além das zonas sul e oeste da capital.

Na Linha 6-Laranja, um tatuzão avança em direção norte da cidade e em breve chegará à Estação Brasilândia. Outro tatuzão caminha em direção sul e, neste momento, segue rumo à Estação São Joaquim. A futura linha, com investimento de R$ 19 bilhões, deve ser inaugurada em dois momentos distintos. O trecho entre Brasilândia e Perdizes e conexão com a Linha 7-Rubi, tem previsão de entrega para o final de 2026. Em seguida, o trecho entre Perdizes e São Joaquim, que contará com conexão com as linhas 1-Azul e 4-Amarela, deve entrar em operação em 2027.

Com 15,3 km, a Linha 6-Laranja de metrô reduzirá para 23 minutos um trajeto que hoje é feito pela população de ônibus em cerca de 1h30. A linha deverá transportar mais de 630 mil passageiros por dia.

Também estão em andamento as obras para a extensão da linha 15-Prata. Do lado leste, o monotrilho ganhará duas novas estações: Boa Esperança e Jacu-Pêssego e um novo Pátio. Já na extensão oeste, a linha irá se conectar com a Linha 10-Turquesa, na Estação Ipiranga. Com essa ampliação, é estimado que a Linha 15 transporte 383 mil passageiros por dia, incluindo o trecho operacional. Um investimento de R$3,6 bilhões somente nesta expansão.

Com as obras de extensão da Linha 15-Prata, a economia no trajeto da Jacu Pêssego ao Centro de São Paulo será significativa, com até 50% de redução no tempo total do percurso, trazendo mais praticidade e qualidade de vida aos passageiros.

A linha 17-Ouro do monotrilho avança após as obras serem retomadas nesta gestão, em setembro de 2023, com investimento de R$5,8 bilhões. O primeiro trem fez na segunda-feira (13) o primeiro deslocamento, saindo do Pátio Água Espraiada e chegando na estação Washington Luís. A linha 17-Ouro ligará o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, tendo integração com a Linha 5-Lilás, na estação Campo Belo. O passageiro levará 13 minutos para percorrer o trajeto. Com 6,7 km de extensão em seu primeiro trecho, cerca de 93 mil passageiros serão beneficiados por dia após sua conclusão, prevista para 2026.

O avanço nas obras da Linha 17-Ouro, que conecta o Aeroporto de Congonhas ao sistema de transporte sobre trilhos, permitirá o deslocamento às demais linhas de transporte sobre trilhos em pouco mais de 5 minutos, com integrações rápidas e eficientes, facilitando o acesso ao restante da cidade. Para chegar à Linha 5-Lilás, por exemplo, serão apenas três estações até Campo Belo.

No ano passado, o Governo de São Paulo aprovou as expansões da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra e da Linha 5-Lilás até o Jardim Ângela, em obras que devem começar nos próximos meses. Cada uma deve receber R$ 3,4 bilhões em investimentos. Já as linhas 16-Violeta, 20-Rosa e 22-Marrom estão em fase de estudos. A 19-Celeste teve a primeira fase de estudos concluída e a licitação para contratar projeto executivo e obra civil deve ser lançada ainda no primeiro trimestre de 2025. No início de janeiro, a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) publicou a autorização para a elaboração dos estudos necessários para a linha 16-Violeta. O material será elaborado pela Acciona Construción S.A. e estudos de viabilidade técnica, jurídica e econômico-financeira para uma parceria público-privada (PPP) serão realizados. O Governo de SP vai investir R$ 42,3 milhões nos estudos.

O projeto vai abarcar a construção, manutenção e operação do novo ramal de metrô. Ao todo, a nova linha terá 32 km de extensão e contará com 25 estações, conectando a Estação Oscar Freire, na Zona Oeste, à Estação Cidade Tiradentes, na Zona Leste.

CPTM

Na CPTM, foi entregue nesta semana a extensão da linha 9-Esmeralda até a estação Varginha, com ligação ao Terminal Varginha, investimento total de cerca de R$975 milhões. Também foi retomado, em setembro de 2024, o anteprojeto para extensão da Linha 13-Jade até Bonsucesso, cujas obras de extensão foram inseridas no edital de concessão das linhas 11, 12 e 13. Além de estudos e projetos para reativar a Estação ABC, na Linha 10-Turquesa (antiga Parada Pirelli). O edital para contratação do projeto básico foi publicado em dezembro de 2024. A sessão pública está prevista para 14 de março de 2025. O projeto da futura estação será desenvolvido com um prazo de 18 meses para conclusão.

Estações Santo André e Mauá, da Linha 10-Turquesa: o edital para execução das obras de modernização e acessibilidade das estações Prefeito Celso Daniel-Santo André e Mauá foi publicado no DOE também em dezembro de 2024. As obras ocorrerão no período de 30 meses.

No ano passado, o Governo de São Paulo autorizou a publicação do edital de parceria público-privada (PPP) do projeto de mobilidade urbana denominado Lote Alto Tietê, que inclui as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade de trens operadas pela CPTM. A concessão vai beneficiar 4,6 milhões de habitantes da zona leste da Região Metropolitana de São Paulo. Atualmente, as três linhas somam 102 km de extensão, com 29 estações em operação. Com a concessão haverá a ampliação de 22,6 km.