ViaMobilidade passa a operar a Estação Varginha, que deve atender 50 mil passageiros por dia

A concessionária ViaMobilidade passa a operar hoje (27) mais uma estação da Linha 9-Esmeralda. Inaugurada nesta manhã, a Estação Varginha promete facilitar o deslocamento de milhares de moradores de bairros do extremo sul da capital paulista, como Varginha, Vila Natal, Jardim Guanabara, Jardim Maria Amália e Jardim Icaraí, proporcionando uma opção de deslocamento mais ágil e acessível para o transporte público.

Com a expectativa de atender mais de 50 mil passageiros diariamente, a estação Varginha – construída pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) – tem uma área de 5.000m² projetada para oferecer conforto e eficiência aos passageiros. A estrutura está equipada com dois elevadores, quatro escadas rolantes e quatro fixas, além de banheiros adaptados para pessoas com deficiência e rota tátil.

Além de contribuir com a mobilidade na região, a estação Varginha prioriza a sustentabilidade, com a implementação de placas solares e um sistema de captação de água para reuso.

Operação assistida

Por no mínimo 90 dias, a operação da estação será assistida, com monitoramento dos sistemas, equipamentos e instalações. Durante esse período, não haverá cobrança de tarifa e um trem circulará exclusivamente no trecho de 1,8 km entre as estações Varginha e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 14h, com intervalos de 15 minutos. O horário de funcionamento poderá ser ampliado gradualmente até atingir o período comercial, das 4h à meia-noite.

Ao entrar na Estação Varginha, o cliente deverá descer do trem na Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. Para seguir viagem, será necessário passar por um corredor e pagar a passagem para voltar para o sistema. Em direção à Estação Varginha, o cliente poderá descer na Estação Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e pegar o trem que estará em operação assistida, sem cobrança.

Vale ressaltar que durante o período de operação assistida o passageiro deverá utilizar o acesso leste da estação, pela avenida Nathália Pereira da Silva.

Três anos de operação das linhas 8 e 9

Desde o início da concessão, há três anos, a concessionária ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 investiu R$ 4,1 bilhões em melhorias nas duas linhas, reforçando seu compromisso com a modernização e aprimoramento do transporte público. Entre os destaques estão os 36 novos trens que proporcionam mais conforto e segurança aos passageiros. A reforma e revitalização de 11 estações, o novo Centro de Controle Operacional (CCO) instalado em Presidente Altino, a recuperação de subestações de energia, a troca de trilhos, a aquisição de 50 veículos auxiliares e a construção de passarelas são alguns outros exemplos dos investimentos realizados.

A ViaMobilidade tem investido significativamente na infraestrutura ferroviária para garantir mais segurança e eficiência às operações das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. Mais de 30 quilômetros de trilhos já foram substituídos. Além disso, mais de 120 quilômetros de trilhos passaram por esmerilhamento, um processo essencial para prolongar a vida útil das peças e melhorar o conforto dos passageiros durante as viagens.

Desde 2023, 11 estações foram revitalizadas com melhorias em acessibilidade, incluindo instalação de elevadores, pisos táteis e redução de vãos entre trens e plataformas a fim de elevar os padrões de acessibilidade, conforto e segurança.



As obras já foram concluídas nas estações Grajaú, Santo Amaro, Carapicuíba, Cidade Universitária, Vila Olímpia, Morumbi-Claro, Palmeiras-Barra Funda, Barueri, Berrini, Santa Terezinha, Cidade Jardim. O pacote ainda contempla melhorias em outras 20 estações com previsão de conclusão até 2026.

“Sabemos que ainda há muito por fazer e seguimos na busca contínua por excelência, mas tivemos avanços expressivos nesses três anos da ViaMobilidade à frente da operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. E nossos clientes têm reconhecido essas melhorias, como apontam os resultados da nossa mais recente pesquisa de satisfação”, destaca Andre Costa, diretor da ViaMobilidade – Linhas 8 e 9.

Segundo pesquisa realizada junto aos passageiros no 2º semestre de 2024, a Linha 8-Diamante alcançou 55% de aprovação na satisfação geral, um crescimento de 12 pontos percentuais (p.p.) em relação à pesquisa anterior, com destaque para a confiabilidade, que aumentou 17,2 pontos percentuais, e a rapidez, que cresceu 12,6 p.p. A Linha 9-Esmeralda obteve 57,2% de aprovação na satisfação geral, um avanço de 13 pontos percentuais, com ganhos expressivos em rapidez e segurança operacional, que aumentaram 17,2 e 16,7 p.p., respectivamente.