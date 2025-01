Aeromóvel de Guarulhos avança em testes com inauguração prevista para março

O sistema aeromóvel, projetado para conectar a estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, deu um passo significativo em sua fase de pré-operação ao realizar cerca de 100 km de testes neste domingo (26).

Com uma extensão total de 2,7 km e quatro estações, o aeromóvel será interligado à estação da CPTM e servirá os três terminais do aeroporto. A expectativa é que o trajeto entre a estação e os terminais seja completado em aproximadamente seis minutos após a inauguração.

O jornal Folha de S.Paulo foi o primeiro meio de comunicação a acompanhar esses testes, que incluíram paradas técnicas e simulações de embarque e desembarque, prolongando assim o tempo total da viagem. Durante essa fase experimental, o trem opera sob monitoramento rigoroso, garantindo que todos os aspectos funcionais sejam avaliados adequadamente.

A bordo estavam cerca de 20 pessoas, incluindo convidados e especialistas da Aerom Sistemas de Transporte, empresa responsável pela implementação do projeto. Este modelo já está em operação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, há uma década.

Embora a operação comercial estivesse inicialmente programada para começar no primeiro semestre de 2024, houve atrasos que alteraram o cronograma. No dia 17 deste mês, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou nas redes sociais que a inauguração poderia ocorrer em março, mas esse prazo ainda depende da conclusão das certificações necessárias.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) indicou que a GRU Airport, concessionária do aeroporto, poderá enfrentar penalidades devido aos atrasos na implementação do sistema. Em resposta a questionamentos sobre os novos prazos, a concessionária afirmou não ter novidades sobre a situação atual.

A certificação do aeromóvel é considerada complexa e rigorosa, comparável à exigida para sistemas de metrô internacionais ou usinas nucleares, conforme explicaram Hulbéia Ribas e Marcus Coester, respectivamente gerente de segurança e CEO da Aerom.

A partir do último dia 12, as operações assistidas acontecem aos domingos por um período de seis horas. Espera-se que em fevereiro as simulações sejam estendidas para dez horas e abrangendo também os sábados. “Estamos na fase de ajuste fino”, afirmou o engenheiro Diego Abs durante os testes.

No próximo mês, será disponibilizado um cadastro online para passageiros interessados em participar dessa fase experimental do aeromóvel.

Durante as viagens realizadas neste domingo pela equipe da Folha, não foram registrados problemas operacionais. O trem é controlado remotamente a partir de uma sala com mais de cem câmeras de monitoramento. As velocidades variaram entre 20 km/h e 60 km/h durante os testes.

O veículo utiliza propulsão pneumática e é composto por dois carros articulados com um peso total de 16 toneladas. Com capacidade para transportar até 200 passageiros por viagem, o aeromóvel se destaca por seu funcionamento silencioso e estrutura estável mesmo em trechos inclinados.

Além disso, o projeto prevê segurança robusta com sistemas redundantes e portas automáticas nas estações que só se abrem quando o veículo está parado. O custo total estimado do projeto é superior a R$ 30 milhões e será financiado através da outorga da concessionária.

A operação comercial deverá ser gradual, com aumento progressivo dos horários disponíveis. Inicialmente estarão em operação dois trens simultaneamente, enquanto um ficará como reserva.

Atualmente, existem duas alternativas ferroviárias para acessar o Aeroporto Internacional de Guarulhos: a linha 13-jade que parte da estação Engenheiro Goulart e o Expresso Aeroporto da linha 13 que sai da Barra Funda. Ambas as opções têm tarifas fixadas em R$ 5,20. O acesso ao aeromóvel será gratuito e também servirá para facilitar o deslocamento entre os terminais do aeroporto.

A necessidade da construção desse sistema surgiu devido à ausência de conexão direta entre a estação CPTM e o aeroporto, atualmente acessado apenas por ônibus. O então governador João Doria criticou essa desconexão ao anunciar as obras, afirmando que era “bizarra” a falta de integração no transporte público paulista.