Tarcísio confirma inauguração de trem para aeroporto de Guarulhos em março

Na última sexta-feira (17), o governador Tarcísio de Freitas, do partido Republicanos, comunicou que a operação do novo sistema de transporte que ligará a última estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) aos terminais do aeroporto de Guarulhos está prevista para março de 2024.

Originalmente, o trem aeromóvel, também conhecido como “people mover”, deveria ter sido inaugurado no primeiro semestre de 2024, mas enfrentou diversos atrasos. O cronograma foi posteriormente ajustado para o segundo semestre, porém sem êxito na entrega.

“Esperamos entregar essa linha do monotrilho em março deste ano, conectando a estação da CPTM ao terminal 3 do aeroporto de Guarulhos”, declarou o governador durante a coletiva de imprensa.

De acordo com Tarcísio de Freitas, há planos futuros para expandir essa rede de transporte e interligar os principais aeroportos do estado de São Paulo, criando uma conexão entre Guarulhos, Congonhas e Viracopos.

A Aerom Sistemas de Transporte, responsável pela execução do projeto, anunciou no final de dezembro que todo o sistema já estava finalizado e que a pré-operação teria início nas primeiras semanas de janeiro. Contudo, ainda restam processos de certificação a serem cumpridos antes da operação total com passageiros.

A estação que serve o aeroporto foi inaugurada em 2018 pelo ex-governador Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. Entretanto, a estação não possuía conexão direta com os terminais do aeroporto, situados a cerca de 2,5 km da estação, exigindo que os usuários utilizassem ônibus gratuitos disponibilizados pela GRU Airport para completar sua jornada.

Vale destacar que a entrega da estação Aeroporto-Guarulhos havia sido prometida como parte das preparações para a Copa do Mundo de 2014, mas sua conclusão ocorreu apenas 75 dias antes do evento.

A inclusão do “people mover” no contrato de concessão do aeroporto gerou um processo administrativo por parte da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que poderá resultar em multas devido ao atraso na implementação. No entanto, ainda não há um valor estimado para possíveis sanções financeiras enquanto o caso está em análise.

A ANAC apontou que os atrasos são atribuídos a desafios construtivos e tecnológicos enfrentados pelo consórcio responsável pelo projeto. A agência tem monitorado o andamento das obras através de relatórios e visitas técnicas para garantir eficiência e qualidade na conclusão dos trabalhos.

Os testes com os aeromóveis começaram em junho e, em setembro, foi realizada pela primeira vez a passagem pela área destinada à mudança de via. Esse aspecto é crucial para a operação ferroviária e exige manobras precisas e seguras.

O sistema aeromóvel terá capacidade para transportar até 2.000 passageiros por hora em cada sentido ao longo dos 2,7 km da linha. O trem será operado através de propulsão pneumática e contará com dois carros articulados com peso total de 16 toneladas e capacidade para até 200 passageiros por viagem. Cada ciclo deve durar aproximadamente quatro minutos.

Durante os testes realizados, o veículo alcançou uma velocidade máxima de 57 km/h e estará equipado com Wi-Fi e monitores informativos. A operação incluirá dois trens em funcionamento simultâneo, além de um trem reserva que será utilizado conforme necessário.

Os trens foram entregues em etapas: o primeiro em março (azul), o segundo em maio (verde) e o terceiro em setembro (laranja), todos já tendo sido testados com sucesso.