CPTM destaca lugares para os passageiros conhecerem no feriado do aniversário de SP

No dia 25 de janeiro é comemorado o aniversário de São Paulo, com isso muitos paulistas e paulistanos sairão de suas casas para aproveitar um pouco da cidade. Seguem abaixo roteiros acessíveis, rápido e barato para explorar nesta ocasião:

Linha 7-Rubi

Memorial da América Latina

Estação Próxima: Palmeiras-Barra Funda

Atividade: Conheça espaços culturais e exposições inspiradoras.

Horário: das 9h às 18h.

Entrada: Gratuita.

Como chegar? O Memorial da América Latina fica a cerca de 300 metros da estação, um trajeto de aproximadamente 5 minutos a pé. Siga pela Avenida Auro Soares de Moura Andrade até a entrada principal do Memorial.

Linha 10-Turquesa

Museu do Instituto Mauá de Tecnologia ou Fab Lab Mauá

Estação Próxima: São Caetano do Sul

Atividade: Exposições sobre inovações tecnológicas.

Horário: Tem que agendar horário no site: (maua.br)

Entrada: gratuita

Como chegar? O campus do Instituto Mauá de Tecnologia fica a cerca de 900 metros da Estação São Caetano do Sul, um trajeto de aproximadamente 12 minutos de caminhada. Saia da estação e siga para a Rua Manoel Coelho. Continue em direção à Praça Mauá, onde está localizado o Instituto.

Parque Celso Daniel

Estação Próxima: Santo André

Atividade: Passeios ao ar livre, playgrounds e áreas para caminhada.

Horário: das 6h às 20h.

Entrada: Gratuita.

Como chegar? O Parque fica a cerca de 900 metros da estação, o que leva aproximadamente 10 a 12 minutos a pé. Saia da estação pela entrada voltada para o Grand Plaza Shopping. Caminhe pela Avenida Industrial no sentido oposto ao shopping. Ao chegar na Avenida Dom Pedro II, vire à esquerda. O parque estará logo adiante.

Linha 11-Coral

Parque do Carmo

Estação Próxima: Dom Bosco (e depois um ônibus).

Atividade: Aproveite áreas verdes, trilhas e o famoso Festival das Cerejeiras (em temporada).

Horário: das 6h às 18h.

Entrada: Gratuita.

Como chegar? Pegue um ônibus com destino ao Parque do Carmo. Algumas opções de linhas que passam próximas ao parque são: 3786-10 – Metrô Itaquera / Cidade Tiradentes

3766-10 – Metrô Artur Alvim / Cidade Tiradentes. Desça no ponto mais próximo à entrada do parque, na Avenida Afonso de Sampaio e Souza.

Sesc Itaquera

Estação Próxima: Corinthians-Itaquera

Atividade: Piscinas, programação cultural e esportiva.

Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h.

Entrada: Gratuita (algumas atividades podem ser pagas).

Como chegar? Saia da Estação Itaquera pela Avenida José Pinheiro Borges (Radial Leste) e vá até o terminal de ônibus. Pegue a linha de ônibus 4031-10 – Term. Metrô Itaquera / Parque do Carmo, que passa próximo ao SESC Itaquera e desça no ponto mais próximo da entrada do SESC, na Avenida Fernando Espírito Santo Alves de Mattos.

Museu da Língua Portuguesa

Estação Próxima: Luz da CPTM

Atividade: Uma experiência interativa sobre a língua portuguesa e sua história.

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 16h30).

Entrada: Gratuita nos finais de semana até o final de janeiro.

Como chegar? Não precisa nem sair da estação da Luz da CPTM, apenas ir até o saguão principal do local.

Museu da Imigração

Estação próxima: Brás (10 minutos de caminhada).

Atividade: Explore a história da migração no Brasil por meio de exposições interativas.

Horário: Terça a sábado das 9h às 18h; domingo das 10h às 18h (bilheteria até 17h).

Entrada: Gratuita aos sábados.

Como chegar? Saia da Estação Brás e caminhe em direção à Rua do Gasômetro. Siga pela Avenida Rangel Pestana até encontrar a Rua Visconde de Parnaíba. O Museu da Imigração está localizado na altura do número 1316. O trajeto tem cerca de 1,5 km, o que leva aproximadamente 20 minutos de caminhada.

Linha 12-Safira

Parque Ecológico do Tietê

Estação Próxima: Engenheiro Goulart

Atividade: Trilhas, passeios de bicicleta e atividades ao ar livre.

Horário: Diariamente das 8h às 17h.

Entrada: Gratuita.

Como chegar? O Parque Ecológico do Tietê está muito próximo à Estação Engenheiro Goulart.

Saia da estação pela Avenida Doutor Assis Ribeiro e siga as placas indicativas para o parque.

O trajeto é de aproximadamente 500 metros e leva cerca de 5 a 7 minutos de caminhada.

Parque Chico Mendes

Estação Próxima: Jardim Helena-Vila Mara

Atividade: Áreas de lazer para crianças, quadras esportivas e espaços de descanso.

Horário: Diariamente das 6h às 18h.

Entrada: Gratuita.

Como chegar? O trajeto a pé tem cerca de 2,5 km e leva aproximadamente 30 minutos.

Caminhe pela Avenida Marechal Tito no sentido São Miguel Paulista e vire à direita na Rua Cássio de Campos Nogueira até o número 174.

Museu do Futebol

Estação Próxima: Luz (via Linha 4-Amarela)

Atividade: Exposições interativas sobre a história e a paixão pelo futebol.

Horário: Terça a domingo, das 9h às 18h (entrada até 17h).

Entrada: Inteira: R$ 24,00/ Meia: R$ 12,00 / Grátis para crianças até 7 anos / Grátis para todos às terças-feiras

Como chegar? Ao sair da Estação da Luz, você já estará muito próximo do Museu do Futebol, que está localizado no Estádio do Pacaembu. Saia da estação e siga pela Avenida Tiradentes até chegar à Praça Charles Miller. O trajeto é de aproximadamente 700 metros e leva cerca de 10 minutos a pé.

Museu da Energia de São Paulo

Estação Próxima: Luz

Atividade: Descubra a história e a evolução do uso de energia no estado de São Paulo.

Horário: Terça a sábado, das 10h às 17h.

Entrada: Gratuita.

Como chegar? Saia da Estação da Luz pela Avenida Cásper Líbero. Caminhe em direção à Alameda Glete e siga até a Alameda Cleveland. O Museu da Energia está localizado no número 601 da Alameda Cleveland. O trajeto tem cerca de 1 km e leva aproximadamente 15 minutos a pé.