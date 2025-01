Museu da Língua Portuguesa oferece programação especial para crianças durante as férias

No mês das férias de janeiro, o Museu da Língua Portuguesa prepara uma atividade especial para as crianças e suas famílias. Trata-se da programação gratuita Estação Férias, que contará com uma série de jogos lúdicos, performances artísticas e brincadeiras de terça a domingo. Haverá ainda ações com o Núcleo Educativo e visitas mediadas pela exposição principal. Outras atrações imperdíveis são as mostras temporárias Línguas africanas que fazem o Brasil e Vidas em Cordel. Localizado no histórico prédio da Estação da Luz, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

A Estação Férias vai acontecer de 11 a 31 de janeiro, de terça a domingo, das 10h às 17h, no Pátio B. As crianças e suas famílias terão acesso a instalações que vão instigá-las a desenhar, bordar, desenhar e musicar. Aos fins de semana, vão ocorrer também apresentações musicais e teatrais. A atividade, realizada por pedagogos e artistas do Pé de Brincadeira, tem como tema Entre festejos e brinquedos e está relacionada à mostra temporária Vidas em Cordel. Toda a programação é gratuita.

O Núcleo Educativo também vai promover uma série de ações. Entre elas, o jogo Poesia Inesperada, que começa com a mediação de leitura de um conto de José Saramago seguida de uma proposta de criação de poesias a partir de palavras e frases do escritor português. A atividade vai acontecer no dia 8 de janeiro (quarta-feira), às 11h30, na Calçada do Museu.

Já no dia 22 de janeiro, também quarta-feira, o desafio será adivinhar nomes de estações de metrô e de trem da cidade de São Paulo que têm origem em línguas indígenas na brincadeira Palavras Cruzadas. Também na Calçada do Museu, a partir das 11h30. O mesmo jogo vai integrar a atividade Na Ponta da Língua, no dia 31 de janeiro (sexta-feira), das 12h às 13h, no Saguão Central da Estação da Luz.

Os educadores e educadoras do Museu também vão realizar visitas mediadas à exposição principal (aos sábados e domingos, às 10h e às 13h) e ao prédio da Estação da Luz (aos sábados e domingos, às 11h e às 15h). No dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, o passeio, às 11h, vai ser especial ao destacar as presenças negras na formação da capital paulista. Os grupos são formados 15 minutos antes do início da visita, no Pátio A, perto da bilheteria.

Mostras temporárias: últimas semanas

Ao visitar o Museu da Língua Portuguesa, o público também tem a oportunidade de visitar as mostras temporárias Línguas africanas que fazem o Brasil e Vidas em Cordel. Ambas estão em suas últimas semanas em cartaz.

A mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil ocupa o primeiro andar do Museu. Com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana, enaltece a presença de línguas como iorubá e quicongo, as duas oriundas de África, no português falado no Brasil. Em uma sala interativa, os visitantes são surpreendidos ao falar em voz alta palavras como afoxé e acarajé. A exposição ficará em cartaz até 9 de fevereiro.

No Pátio B, a mostra temporária Vidas em Cordel dá espaço a histórias de vida de pessoas comuns e famosas, entre elas Ailton Krenak, escritas e narradas no formato de literatura de cordel. Além disso, destaca a relevância do cordel, sobretudo no nordeste do país, e como esta cultura influenciou nomes como o músico Luiz Gonzaga, o poeta João Cabral de Melo Neto e o cineasta Glauber Rocha. Com curadoria do poeta e cordelista Jonas Samaúma, do cordelista e pesquisador do folclore brasileiro Marco Haurélio, e da xilogravadora Lucélia Borges, é um projeto correalizado com o Museu da Pessoa. A iniciativa estará em cartaz até 16 de fevereiro.

Para a vizinhança

O projeto Falas do Corpo, voltado, principalmente, para pessoas da terceira idade dos bairros vizinhos do Museu da Língua Portuguesa (Luz, Campos Elíseos, Santa Efigênia e Bom Retiro), continua na programação do Museu da Língua Portuguesa.

A partir deste ano, os encontros, que visam o bem-estar físico, mental e social de idosos e idosas, vão acontecer às quartas-feiras (e não mais às quintas-feiras), das 14h às 16h, no Pátio B. Trata-se de uma ação realizada pela Articulação Social do Museu com o educador físico Denny Tavares.

SERVIÇO

Estação Férias – Entre festejos e brinquedos

De 11 a 31 de janeiro

De terça a domingo, das 10h às 17h

No Pátio B

Grátis

Atividade educativa Poesia Inesperada

Dia 8 de janeiro (quarta-feira), às 11h30

Na Calçada do Museu

Grátis

Atividade educativa Palavras Cruzadas

Dia 22 de janeiro (quarta-feira), às 11h30

Na Calçada do Museu

Grátis

Visita ao prédio da Estação da Luz

Aos sábados e domingos, às 11h e às 15h

No dia 25 de janeiro, às 11h, visita especial Presenças negras na construção da cidade de São Paulo

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes do início do passeio

Grátis

Visita temática à exposição principal

Aos sábados e domingos, às 10h e às 13h

Grupos são formados no Pátio A, perto da bilheteria, 15 minutos antes do início do passeio

Grátis aos sábados; aos domingos, R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

Falas do Corpo

Às quartas-feiras, das 14h às 16h

No Pátio B

Grátis

Atividade educativa Na Ponta da Língua

No dia 31 de janeiro (sexta-feira), das 12h às 13h

No Saguão Central da Estação da Luz

Grátis

Exposição principal e mostra temporária Línguas africanas que fazem o Brasil

De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia)

Grátis para crianças até 7 anos

Grátis aos sábados

Acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet:

https://bileto.sympla.com.br/event/90834/

Mostra temporária Vidas em Cordel

De terça a domingo, das 10h às 18h

Acesso pelo Portão B

Grátis

Museu da Língua Portuguesa

Praça da Luz, s/nº – Luz – São Paulo