Rota do Futebol de SP: guia revoluciona turismo esportivo com museus e estádios icônicos

Os entusiastas do futebol agora dispõem de um novo recurso para explorar locais temáticos em São Paulo: a Rota do Futebol de SP. Lançada na última terça-feira, essa iniciativa é fruto de uma colaboração entre as secretarias de Turismo e Esportes do Governo de São Paulo.

O guia resulta de um esforço conjunto entre clubes de futebol e administrações municipais paulistas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer museus renomados, como o Museu Pelé, em Santos, e o Museu do Futebol, na capital paulista. Além disso, inclui visitas guiadas a 11 estádios icônicos, permitindo o acesso a áreas como salas de troféus, vestiários e campos, bem como a outras atrações menos conhecidas.

De acordo com Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de São Paulo, “o futebol é uma atração genuína de nosso estado, profundamente enraizada em nossa cultura. Ele não só encanta visitantes como também impulsiona a economia local por meio da geração de empregos e da ativação de serviços.”

Os estádios paulistas se destacam por atrair um grande fluxo turístico mesmo fora dos dias de jogo. A Arena Corinthians, por exemplo, recebe anualmente cerca de 150 mil visitantes provenientes de mais de 50 países e diversas regiões do Brasil. No Morumbi, aproximadamente 5 mil pessoas participam das visitas guiadas somente nos finais de semana. Desde sua abertura em 2003, a Vila Belmiro já foi visitada por dois milhões de pessoas.

A coronel Helena Reis, secretária estadual de Esportes, ressalta que “este guia convida todos a explorar a rica história do futebol em São Paulo e se maravilhar com suas singularidades. Cada segmento oferece narrativas, ícones e eventos que simbolizam superações e conquistas, além do espírito de união e alegria característicos do futebol.”

O projeto visa capitalizar o apelo do futebol para fomentar o turismo esportivo na região. O roteiro abrange estádios e sedes históricas ao longo do litoral e interior paulista, permitindo que os turistas descubram diversas tradições locais e esportivas. Cada área proporciona uma visão única tanto sobre o futebol quanto sobre a cidade em si.