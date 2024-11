Tatuzão da Linha 6-Laranja chega à Estação Maristela, zona norte de SP

O Tatuzão Norte, que opera nas obras de implantação da Linha 6-Laranja, chegou à Estação Maristela na tarde de terça-feira (12). A estação é a penúltima do ramal, localizado na zona norte da capital. O equipamento, após as devidas manutenções, seguirá para a última estação, Brasilândia, que já possui o túnel interligado com o Pátio Morro Grande, responsável pelas manobras e manutenção dos futuros trens da linha.

A Estação Maristela está localizada no Jardim Maristela e terá terminal de ônibus interligado ao metrô. O ponto de parada também estará ao lado do Hospital Municipal da Brasilândia, uma das referências em saúde na região.

As obras da Linha 6-Laranja estão com 58% de conclusão e o cronograma, previsto pelo Governo de SP, segue sendo cumprido. Desta forma, no segundo semestre de 2026, será entregue o primeiro trecho do ramal, entre as estações Brasilândia e Perdizes. Já em 2027, o segundo trecho, da Estação Perdizes a São Joaquim, interligando a zona norte ao centro da cidade e conectando com a linha 1-Azul do Metrô e as linhas 7, 8 e 9 de trens urbanos.

Com 15,3 quilômetros de extensão e 15 estações, a expectativa é que a Linha 6-Laranja transporte mais de 630 mil passageiros por dia entre as estações Brasilândia e São Joaquim, reduzindo para apenas 23 minutos este trajeto que hoje é feito de ônibus em cerca de 1h30.

Além disso, essa é a maior obra de infraestrutura em execução atualmente na América Latina. O empreendimento é uma parceria público-privada (PPP) do Governo do Estado de São Paulo com a Concessionária Linha Universidade (Linha Uni), com geração de mais de dez mil empregos.