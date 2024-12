Tatuzão chega à Estação Santa Clara e marca avanço na Linha 2-Verde do Metrô

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhou nesta quinta-feira, 5 de outubro, a chegada do maior equipamento de escavação da América Latina à futura Estação Santa Clara, localizada na zona leste de São Paulo. Este marco representa um avanço significativo na ampliação da Linha 2-Verde do Metrô, cuja extensão já alcançou 2,4 quilômetros graças ao trabalho do equipamento.

Durante o evento, Tarcísio destacou a importância da obra para o sistema metroviário da capital paulista. “Estamos diante de uma expansão crucial que, ao ser concluída, no trecho entre Penha e Vila Prudente, deve integrar cerca de 320 mil novos passageiros diariamente. Estima-se que 1,2 milhão de pessoas utilizarão o trajeto entre Vila Madalena e Penha todos os dias”, afirmou o governador.

A inspeção técnica contou com a presença de figuras chave como o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o diretor-presidente do Metrô, Julio Castiglioni, além de engenheiros e trabalhadores envolvidos no projeto.

O tatuzão estabeleceu um recorde ao escavar 33 metros em apenas um dia, superando a média usual de 15 metros. A máquina completou recentemente o percurso entre as estações Anália Franco e Santa Clara, perfazendo 1.051 metros. Após esse trecho, será realizada uma manutenção antes da continuação das obras rumo à estação Orfanato e ao Poço Falchi Gianini, próximo à Vila Prudente.

Desde o início das operações há um ano, o tatuzão já conectou importantes pontos futuros da linha, incluindo as estações Vila Formosa e Anália Franco. Durante esse período, foram retirados 258 mil metros cúbicos de terra e instaladas mais de 11 mil aduelas de concreto para compor os anéis estruturais do túnel.

Nomeada “Cora Coralina“, esta tuneladora é reconhecida como a maior em operação na América Latina devido às suas impressionantes especificações técnicas: uma roda de corte com 11,66 metros de diâmetro e um comprimento total de aproximadamente 100 metros. Em torno de 150 profissionais trabalham em sua operação em regime contínuo, divididos em três turnos.

Entre os operários destaca-se Sherry Romanholi, que se tornará a primeira mulher na América Latina a operar uma tuneladora deste porte.

A Estação Santa Clara está sendo erguida em um terreno de 15 mil metros quadrados com uma profundidade aproximada de 35 metros. Planejada para atender cerca de 23.380 passageiros diariamente, a estação contará com três acessos distintos, nove níveis internos servidos por 20 escadas rolantes e nove elevadores. Um edifício técnico complementa a estrutura ao longo da Avenida Sapopemba.

O projeto global de expansão da Linha 2-Verde está avaliado em R$ 15 bilhões e prevê a criação de mais oito estações ao longo de um trajeto adicional de 8,4 km (8 km operacionais). A nova extensão visa conectar Vila Prudente à Penha com previsão para beneficiar diariamente cerca de 1,2 milhão de passageiros.

A conclusão da primeira fase dessa expansão está programada para 2027 com a ligação entre Vila Prudente e Vila Formosa; já a segunda etapa que estenderá até Penha deve ser finalizada em 2028.