Teste inédito do monotrilho da Linha 17-Ouro em SP marca avanço na mobilidade urbana

Na sexta-feira (24), o monotrilho da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo realizou com sucesso seu primeiro teste de viagem entre as futuras estações Washington Luís e Brooklin Paulista. Este percurso, que abrange aproximadamente 800 metros, representa um marco significativo na validação da segurança e funcionalidade do sistema.

A movimentação do trem foi realizada com energia proveniente de suas baterias, uma tecnologia que possibilita operação autônoma por até 8 km, assegurando uma camada extra de segurança em situações de falha no fornecimento elétrico. Durante a execução do teste, diversos componentes foram avaliados, incluindo a interação dinâmica entre o trem e a viga-guia, a passagem pelo Aparelho de Mudança de Via (AMV), além da propulsão e frenagem no futuro trecho operacional. Outros aspectos analisados incluíram a abertura e fechamento do compartimento de engate e o funcionamento da rota de fuga pela passarela da via.

Os testes também contemplaram a verificação dos comandos operacionais e a eficiência energética das baterias, juntamente com uma análise minuciosa das condições de segurança, estabilidade e conformidade com os padrões técnicos exigidos.

A Linha 17-Ouro será composta por trens projetados para operar de forma totalmente automatizada, utilizando o sistema UTO, além de estarem equipados com tecnologia CBTC, que possibilita intervalos reduzidos entre as composições. Cada trem possui cinco carros e mede 60,8 metros de comprimento, com capacidade para transportar até 616 passageiros. O conforto dos usuários é garantido por recursos como ar-condicionado, iluminação LED e áreas acessíveis.

Com um investimento total de R$ 5,8 bilhões por parte do Governo do Estado, a Linha 17-Ouro encontra-se em fase avançada de construção. O primeiro trecho operacional terá uma extensão de 6,7 km e estabelecerá a conexão entre o Aeroporto de Congonhas e a Estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda, proporcionando integração com a Linha 5-Lilás. A conclusão das obras está prevista para 2026, com estimativas que indicam um atendimento diário para cerca de 100 mil passageiros, reforçando sua importância como uma solução estratégica para melhorar a mobilidade urbana na capital paulista.