Linha 1-Azul do Metrô de SP retoma operações após 55 horas de interrupção

A Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo voltou a operar integralmente nesta segunda-feira (27), após um período de interrupção que durou 55 horas. As estações Tucuruvi, Jardim São Paulo e Parada Inglesa foram reabertas às 23h05 do último domingo, em decorrência dos estragos provocados por um forte temporal que atingiu a cidade na sexta-feira (24).

De acordo com informações fornecidas pela companhia, cerca de 200 profissionais estiveram envolvidos nas atividades de drenagem, limpeza e reparos necessários para restabelecer as condições de operação da linha. A enxurrada causou sérios danos, deixando os trilhos submersos em água barrenta e a área das catracas coberta de lama e detritos.

Na tarde de sexta-feira, os trens circularam apenas entre as estações Jabaquara e Santana, devido às condições adversas. Relatos e imagens divulgadas por veículos de comunicação mostraram a extensão dos danos, incluindo refeitórios danificados com equipamentos e alimentos comprometidos.

Em resposta à situação, o Metrô anunciou que irá reforçar a estrutura de um muro que desabou devido à força da água, o que contribuiu para a inundação na estação Jardim São Paulo.

O volume de chuvas registrado na sexta-feira foi um dos mais altos da história da capital paulista, atingindo 125,4 mm, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo o terceiro maior desde 1961.

O retorno da operação da Linha 1-Azul é um alívio para os passageiros que dependem deste importante meio de transporte na cidade.