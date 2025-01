Defesa Civil de SP prevê fortes chuvas até terça-feira em todo estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo divulgou um boletim especial prevendo a ocorrência de chuvas intensas entre os dias 26 e 28 de agosto. O fenômeno será provocado pela passagem de uma frente fria que trará não apenas pancadas de chuva, mas também raios e rajadas de vento em diversas regiões do estado.

As áreas mais afetadas incluem a capital paulista e a Região Metropolitana, além do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Itapeva, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara. Estas localidades devem se preparar para acumulados significativos de chuva.

Em contrapartida, as regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto devem esperar chuvas de intensidade moderada, mas ainda assim com altos volumes acumulados.

Com o intuito de coordenar as ações referentes a esse evento climático, a Defesa Civil estabelecerá um gabinete de crise na segunda-feira (27) no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As expectativas são de que entre os dias 27 e 28 ocorram os maiores volumes de precipitação.

Representantes de empresas responsáveis pelos serviços públicos, incluindo concessionárias de abastecimento de água e energia elétrica, estarão presentes para monitorar e atuar nas situações emergenciais que possam surgir.

A Defesa Civil recomenda que a população adote medidas preventivas para minimizar os riscos associados às chuvas intensas. Entre as orientações estão evitar áreas propensas a alagamentos e não atravessar ruas inundadas, mesmo utilizando veículos. Além disso, é importante estar atento a sinais indicativos de deslizamentos, como postes inclinados ou rachaduras em solo e paredes.

Durante episódios de ventos fortes, a recomendação é manter distância segura de árvores, postes e outras estruturas frágeis. Em caso de tempestades com raios, deve-se desconectar eletrônicos das tomadas.

O sistema Defesa Civil Alerta continuará enviando mensagens automáticas gratuitas para celulares localizados em áreas consideradas de risco. Para que esse serviço funcione adequadamente, os usuários devem verificar se têm a funcionalidade ativada em seus dispositivos.