São Bernardo terá conclusão de ciclovia da Av. Prestes Maia até fim de março

Com a meta de oferecer mais opções de esporte e lazer na cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Orlando Morando, estabeleceu prazo de conclusão da nova ciclovia da Avenida Francisco Prestes Maia, Centro, para fim do próximo mês, mediante ritmo acelerado das intervenções. O chefe do Executivo vistoriou nesta quinta-feira (08/02), junto à equipe técnica, as obras no canteiro central, que será contemplado pela medida, de 1,5 quilômetro de extensão, desde a Rua Santa Filomena até a Rua Tiradentes.

A implantação da ciclovia, bem como da pista de caminhada da Prestes Maia – uma das principais vias de acesso da região central do município –, envolve o investimento do poder público no valor de R$ 4,9 milhões. O amplo projeto de transformação do local abrange a revitalização geral de espaços verdes e construção de quatro fontes luminosas em trecho na Avenida Newton Monteiro de Andrade, próximas à altura da Avenida Brigadeiro Faria Lima.

“Vistoriamos as obras e constatamos o andamento avançado do projeto. Está em ritmo célere e ficando lindo. A previsão de entrega é fim de março de 2024. A iniciativa cria uma nova e importante opção à prática esportiva e de lazer para os moradores da região, principalmente Centro e Nova Petrópolis. Esse corredor central era pouco utilizado até então pela população. Com a reestruturação, queremos dar vida a esse espaço, assim como fizemos com a Avenida Kennedy”, pontuou o prefeito Orlando Morando.

A medida, além da adequação do canteiro, contará ainda, entre as ações, com execução de guias e sarjetas, implementação de área de convívio com acessibilidade, colocação de guarda-corpo, pavimentação, sinalização, pontos de paraciclo (estacionamento de bicicletas) e novo paisagismo, o que inclui grama e replantio de 300 mudas de árvores. Em trabalho complementar, haverá implantação de iluminação de LED na via, cujo investimento adicional será de R$ 378 mil – 160 novas luminárias e 80 braços duplos.

A vistoria no local foi acompanhada pelo secretário de Transportes e Vias Públicas, Delson José Amador, responsável pela execução do projeto. “É uma repaginação importante desta região, trazendo nova ciclovia, iluminação e paisagismo. Um grande pacote de melhorias. Em relação ao tráfego de veículos no entorno, houve mudança, inclusive, de retornos no percurso da via. Tudo isso pensado, visando otimizar a fluidez da avenida e dar conforto para os usuários do corredor.”